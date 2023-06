Microsoft Teams obtient l’intégration de Designer optimisée par l’IA

Qu’est-ce que Microsoft Teams ?

Microsoft Teams est une plate-forme de communication pour les groupes de travail qui rivalise avec Slack, Zoom et Cisco Webex, mais elle offre une bien meilleure intégration avec l’écosystème Microsoft Office. Teams vous permet d’organiser des discussions avec des coéquipiers, de participer à des vidéoconférences et de partager des fichiers.

Microsoft Teams est-il gratuit ?

Microsoft Teams est gratuit pour un usage personnel ou pour les organisations jusqu’à 300 utilisateurs. Certaines des limitations du plan gratuit incluent des réunions de groupe vidéo jusqu’à 60 minutes, jusqu’à 100 participants par réunion et 5 Go de stockage en nuage par utilisateur.

Puis-je rejoindre une réunion Microsoft Teams sans avoir de compte ?

Oui, vous pouvez rejoindre une réunion Microsoft Teams sans compte depuis n’importe quel appareil. La seule exigence est que la réunion soit ouverte aux invités.

Chat pour les équipes d’aujourd’hui

Avant tout, Microsoft Teams offre une expérience de conversation moderne pour les équipes d’aujourd’hui. Microsoft Teams prend en charge non seulement les discussions persistantes, mais également les discussions en threads de discussion pour que tout le monde reste engagé. Les conversations d’équipe sont, par défaut, visibles par toute l’équipe, mais il y a bien sûr la possibilité de discussions privées. Skype est profondément intégré, de sorte que les équipes peuvent participer à des conférences vocales et vidéo. Et chacun peut ajouter de la personnalité à son espace de travail numérique avec des emojis, des stickers, des GIF et des mèmes personnalisés pour se l’approprier.

Un hub pour le travail d’équipe

Deuxièmement, Microsoft Teams rassemble toute l’étendue et la profondeur d’Office 365 pour fournir un véritable hub pour le travail d’équipe. Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote, Planner, Power BI et Delve sont tous intégrés à Microsoft Teams afin que les utilisateurs aient toutes les informations et tous les outils dont ils ont besoin à portée de main. Soutenus par Microsoft Graph, des services intelligents apparaissent dans tout l’espace de travail pour faciliter la pertinence, la découverte et le partage des informations. Microsoft Teams est également basé sur les groupes Office 365 — notre service d’adhésion inter-applications qui permet aux utilisateurs de passer facilement d’un outil de collaboration à un autre, de préserver leur sens du contexte et de partager avec les autres.

Personnalisable pour chaque équipe

Troisièmement, étant donné que toutes les équipes sont uniques, nous avons beaucoup investi dans les moyens permettant aux utilisateurs de personnaliser leur espace de travail, avec une extensibilité riche et des API ouvertes disponibles en disponibilité générale. Par exemple, les onglets offrent un accès rapide aux documents fréquemment utilisés et aux services cloud. Microsoft Teams partage également le même modèle de connecteur qu’Exchange, fournissant des notifications et des mises à jour à partir de services tiers tels que Twitter ou GitHub. De plus, nous incluons une prise en charge complète de Microsoft Bot Framework pour apporter des services intelligents propriétaires et tiers dans votre environnement d’équipe.

Les équipes de sécurité font confiance

Enfin, Microsoft Teams fournit les fonctionnalités avancées de sécurité et de conformité attendues par nos clients Office 365. Les données sont chiffrées en transit et au repos. Comme tous nos services commerciaux, nous avons un modèle opérationnel transparent sans accès permanent aux données clients. Microsoft Teams prendra en charge les principales normes de conformité, notamment les clauses types de l’UE, ISO 27001, SOC 2, HIPAA et plus encore. Et, comme les clients s’y attendent, Microsoft Teams est servi à partir de notre réseau mondial de centres de données à grande échelle, provisionné automatiquement dans Office 365 et géré de manière centralisée, comme tout autre service Office 365.

Quoi de neuf

Aujourd’hui, nous annonçons l’ensemble de mises à jour le plus important de la version gratuite de Microsoft Teams depuis décembre 2022, qui commencera à être déployé auprès des clients dès maintenant.

Vous pouvez désormais collaborer avec des communautés dans Teams sur des appareils Windows 11, en plus d’iOS et d’Android. Sur Windows 11, les propriétaires de communauté peuvent créer des communautés à partir de zéro, partager et inviter des membres, créer et héberger des événements, modérer du contenu avec des fonctionnalités de confiance et de sécurité essentielles et être informé de toutes les activités importantes. Le prise en charge des communautés dans Teams sur les appareils Windows 10 et macOS, ainsi que sur le Web, sera également bientôt disponible.

Nous sommes ravis d’annoncer le prise en charge de Microsoft Designer (préversion) dans Teams sur Windows 11. Propulsé par la technologie IA générative, Designer vous permet de créer des conceptions uniques et personnalisées sans effort. En décrivant la vision de votre idée avec des mots ou en utilisant une image téléchargée, vous pouvez créer des visuels uniques et captivants. Créez simplement une publication d’annonce dans les communautés pour concevoir votre propre bannière avec Designer.

La dernière mise à jour apporte également une foule de nouvelles fonctionnalités de caméra. Les membres de la communauté peuvent désormais enregistrer des vidéos à partir de leurs appareils mobiles à l’aide de la nouvelle expérience de capture de Microsoft. Cette fonctionnalité inclut des filtres et des outils de balisage mis à jour. De plus, à partir d’iOS, les propriétaires de communauté peuvent numériser et inviter plusieurs e-mails ou numéros de téléphone à partir d’un document en ligne, d’un annuaire papier ou de toute autre liste à l’aide de la caméra mobile.

Trouvez des communautés à rejoindre et de nouvelles fonctionnalités pour les propriétaires de communauté

Vous pourrez explorer et rejoindre des communautés en vedette dans Teams. Déployé dans les prochains jours et à partir de Windows 11, iOS et Android, vous pouvez rejoindre des communautés axées sur des sujets tels que la parentalité, les jeux, le jardinage, la technologie, le travail à distance, etc. Les propriétaires de communauté pourront rendre leur communauté visible, en commençant sur iOS et Android, ce qui lui permettra d’être découverte sur Teams.

Sur la base de vos commentaires, nous investissons également dans l’amélioration d’autres contrôles de propriétaire de communauté. Les propriétaires peuvent désormais approuver ou rejeter les demandes d’adhésion à leur communauté et attribuer des contrôles de propriétaire à d’autres membres de leur communauté. Nous avons ajouté une option pour partager les publications sous forme d’e-mails afin que les propriétaires puissent facilement joindre les membres même s’ils n’utilisent pas Teams tous les jours. Enfin, les propriétaires de communauté peuvent désormais facilement recueillir le consensus des membres de la communauté grâce aux sondages, optimisés par MSForms.

Microsoft Teams appelle dans GroupMe

Enfin, nous annonçons une mise à jour de GroupMe, un service Microsoft utilisé par des millions de personnes chaque jour. GroupMe connecte des groupes dans votre vie, grands et petits, et est particulièrement populaire auprès des groupes d’étudiants et d’universités sur les campus des collèges et des universités. Au cours de l’année écoulée, nous avons apporté des avancées majeures à l’application, avec un tout nouveau design, de nouveaux chats thématiques pour les conversations en grand groupe et un écosystème de découverte de groupe dynamique. Désormais, nous apportons encore plus de valeur à la communauté GroupMe – aujourd’hui, vous pouvez créer des appels Microsoft Teams dans GroupMe. Démarrez simplement un appel de groupe depuis l’une de vos discussions de groupe pour rejoindre un appel vidéo alimenté par Microsoft Teams sans quitter l’application GroupMe.

Notes de version précédentes :

Nouvelles équipes

Nous avons écouté vos commentaires qui ont abouti à une réinvention de Teams à partir de zéro pour offrir une expérience plus rapide, plus simple et plus flexible. New Teams est construit sur une base de rapidité, de performance et de flexibilité, pour vous aider à gagner du temps et à travailler ensemble plus efficacement.

Avec la nouvelle application Teams qui se lance jusqu’à 2 fois plus vite et vous permet de rejoindre des réunions jusqu’à 2 fois plus vite, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous. Le nouveau Teams a été optimisé pour une utilisation plus efficace des ressources système, en utilisant jusqu’à 50 % de mémoire en moins. Il ajoute le prise en charge des utilisateurs qui collaborent entre les organisations et gèrent plusieurs comptes professionnels ou scolaires. Vous pouvez être connecté à plusieurs organisations et comptes simultanément et recevoir des notifications pour tous vos comptes, quel que soit celui qui est actuellement utilisé. Le nouveau Teams assure également une gestion informatique simplifiée et une sécurité renforcée des données.

Plus rapide et plus économe en ressources

Nous avons fait un investissement important pour refondre la plate-forme Teams afin d’atteindre notre objectif de rendre les nouvelles équipes deux fois plus rapides tout en utilisant la moitié des ressources système.

Pour optimiser la navigation, nous avons donné la priorité aux interactions des utilisateurs qui se produisent le plus fréquemment, y compris le basculement entre différents chats, canaux et activités. En moyenne, un utilisateur type change dix mille fois par mois, soulignant l’importance d’une expérience plus rapide et plus réactive. Avec les nouvelles équipes, le basculement entre les chats, les canaux et les activités sera instantané, sans avoir à attendre que le contenu se charge. Une expérience de défilement rapide est cruciale pour que vous puissiez accéder rapidement et efficacement aux informations pertinentes. Avec les nouvelles équipes, nous avons réduit le miroitement et les temps d’attente. Le changement permet des réponses plus rapides de l’application à vos actions. La nouvelle application Teams a été optimisée pour l’utilisation des ressources afin de libérer de la mémoire et de l’espace disque pour d’autres applications et d’assurer la compatibilité avec une plus large gamme d’ordinateurs.

Nous nous sommes associés à une société d’analyse comparative indépendante, GigaOm, qui a testé les performances des équipes nouvelles et classiques sur trois ordinateurs portables différents (bas de gamme, à usage général et hautes performances). GigaOm a effectué des tests comparant les nouvelles équipes aux équipes classiques sur des domaines tels que le comportement d’installation, la réactivité des applications et l’impact sur les ressources système telles que la mémoire et l’espace disque.

Voici quelques-unes de leurs conclusions sur les améliorations de la vitesse et des performances des nouvelles équipes.

Installez l’application jusqu’à 3 fois plus rapidement

Lancez l’application jusqu’à 2 fois plus rapidement

Rejoignez des réunions jusqu’à 2 fois plus rapidement

Changez de chat/canal jusqu’à 1,7 fois plus rapidement

Consomme jusqu’à 50 % de mémoire en moins

Consomme jusqu’à 70 % d’espace disque en moins

Collaborez plus efficacement au-delà des frontières organisationnelles

Nous comprenons à quel point il est difficile pour vous de collaborer entre plusieurs organisations et de gérer plusieurs comptes professionnels ou scolaires. Vous ne pouvez pas recevoir de notifications en temps réel lors d’appels ou de réunions entre organisations ou comptes. Passer d’une organisation à une autre ou d’un compte à un autre interrompt votre flux de travail car il vous oblige à vous connecter et à vous déconnecter en permanence.

Les nouvelles équipes vous permettront de collaborer plus efficacement au-delà des frontières organisationnelles en étant activement connecté à plusieurs comptes en même temps et en recevant des notifications en temps réel, quel que soit celui qui est actuellement utilisé. Vous pouvez interagir de manière transparente avec les utilisateurs de plusieurs comptes et organisations sans avoir à abandonner un appel ou une réunion, sans interrompre votre flux de travail.

Premiers pas avec les nouvelles équipes

Si vous êtes dans le programme de préversion publique, vous aurez un accès immédiat à la bascule Essayer les nouvelles équipes. Si vous participez au programme de publication ciblée, vous aurez accès à l’aperçu des nouvelles équipes à partir de la mi-avril 2023. Si vous êtes en production, vos administrateurs auront la possibilité de s’inscrire en utilisant la politique de gestion des mises à jour Teams pour sélectionnez les utilisateurs de votre organisation qui peuvent voir la bascule et accéder à de nouvelles équipes.

Voici comment vous pouvez prévisualiser la nouvelle expérience Teams dès aujourd’hui :

1. Ouvrez l’application de bureau Teams sur votre ordinateur Windows.

2. Activez la bascule Essayer les nouvelles équipes dans le coin supérieur gauche de l’application Teams.

3. Sélectionnez Obtenir maintenant dans la boîte de dialogue contextuelle. Les nouvelles équipes commenceront à s’installer.

4. Votre application Teams redémarrera pour ouvrir la nouvelle expérience Teams. Toutes les actions ultérieures que vous entreprenez se produiront dans les nouvelles équipes par défaut, comme rejoindre une réunion Teams à partir d’Outlook.

Notes de version précédentes

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer l’aperçu de nouvelles fonctionnalités personnelles dans Teams qui faciliteront encore plus la gestion et la planification de vos journées. Pour commencer, vous pouvez désormais ajouter votre compte personnel dans l’application Web ou de bureau Teams pour discuter ou appeler vos amis et votre famille. Avec le chat de groupe et les appels vidéo désormais disponibles sur ordinateur et sur mobile, la connexion et l’organisation avec vos proches seront plus faciles que jamais, en particulier à l’approche des vacances. Nous ajoutons également de nouvelles fonctionnalités en avant-première dans l’application mobile Teams, telles que la possibilité de discuter avec des amis ou de la famille qui n’ont pas Teams sur leur téléphone, des alertes de localisation qui vous permettent de savoir quand quelqu’un part ou arrive à des endroits désignés, et plus.

Discutez et appelez vos amis et votre famille – directement depuis votre bureau Démarrez une discussion personnelle ou créez une discussion de groupe avec jusqu’à 250 personnes. Synchronisez en toute transparence vos discussions existantes de votre téléphone vers votre ordinateur et poursuivez vos conversations sur l’appareil de votre choix. Parlez toute la journée gratuitement avec vos amis et votre famille via des appels vidéo ou audio. Partagez des invitations à des réunions vidéo avec n’importe qui, même s’ils n’ont pas d’équipes, et voyez jusqu’à 49 de vos amis et proches dans un seul cadre en vue Galerie ou en mode Ensemble. Téléchargez et partagez des photos et des vidéos depuis votre ordinateur dans n’importe quel chat personnel ou de groupe. Pour commencer à utiliser les fonctionnalités personnelles dans Teams sur votre ordinateur, procédez comme suit : Si vous débutez avec Teams, téléchargez l’application de bureau Teams et connectez-vous avec un compte Microsoft personnel ou créez-en un nouveau pour commencer. Si vous utilisez actuellement l’application de bureau Teams au travail, cliquez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Ajouter un compte personnel ». Une fois la connexion établie, Teams ouvrira une nouvelle fenêtre contenant vos discussions et groupes personnels afin qu’il soit facile de basculer entre vos comptes professionnels et personnels. Remarque : Nous déployons progressivement l’option permettant d’ajouter un compte personnel aux utilisateurs commerciaux existants. Ainsi, si vous ne voyez pas cette option pour ajouter votre compte personnel, vous devrez peut-être attendre que votre application soit mise à jour ou que votre administrateur informatique l’active au sein de votre organisation.

Si vous souhaitez utiliser les fonctionnalités personnelles de Teams dans votre navigateur Web, accédez à ce lien et connectez-vous ou créez un nouveau compte Microsoft personnel pour commencer.

Bien que vous puissiez utiliser les applications de bureau et Web Teams pour discuter ou appeler vos amis et votre famille, nous travaillons à apporter bientôt toutes les autres fonctionnalités personnelles disponibles dans l’application mobile Teams sur le bureau et le Web.

Discutez avec des personnes dans Teams, même si elles n’utilisent pas l’application Lorsque vous démarrez une discussion de groupe avec vos amis ou votre famille, vous ne devriez pas avoir à vous soucier de savoir s’ils vont manquer vos discussions s’ils n’ont pas d’équipes. C’est pourquoi nous prévisualisons une nouvelle fonctionnalité sur nos applications iOS et Android Teams qui vous permet de discuter avec des contacts qui n’ont pas installé Teams sur leur téléphone. Tapez simplement le nom ou le numéro de téléphone d’un contact pour l’ajouter à une discussion de groupe et, s’il ne fait pas partie de Teams, il peut recevoir et envoyer des réponses au groupe par SMs, ce qui permet à la conversation de rester fluide1. Les participants par SMs recevront également un lien pour télécharger l’application Teams sur leur téléphone, ce qui leur permettra de démarrer facilement sur Teams et de tirer pleinement parti de la messagerie multimédia enrichie et du chat via des GIF, des images ou des vidéos.



Soyez averti lorsque vos proches partent ou arrivent à un endroit Alors que nous commençons tous à sortir de nos maisons de manière responsable, nous publions de nouvelles fonctionnalités de localisation en avant-première qui permettront à vos proches de recevoir plus facilement des mises à jour sur votre localisation physique. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez permettre à vos proches de recevoir des alertes automatiques chaque fois que vous partez ou arrivez à un endroit désigné2. Ainsi, si vous sortez quotidiennement de chez vous, vous pouvez choisir de laisser votre famille recevoir des alertes automatiques de départ ou d’arrivée afin qu’elle sache quand vous serez de retour à la maison.



En plus de celles-ci, nous introduisons également les nouvelles fonctionnalités mobiles suivantes : Ajoutez des événements de groupe à partir de vos chats au calendrier de votre appareil. Obtenez des mises à jour sur les tâches et les emplacements dans votre flux d’activités. Ajoutez une photo à votre coffre-fort personnel.



