Les réseaux sociaux effacent les traces des crimes de guerre, et cela peut poser problème

Il est très difficile de prouver la violation des droits de l’homme et d’identifier les responsables, c’est pourquoi les vidéos téléchargées sur TikTok, Instagram ou Facebook sont des témoignages fondamentaux qui ne doivent pas être supprimés mais enregistrés et archivés.

La guerre se fait aussi sur les réseaux sociaux. Tout comme les affrontements au Vietnam sont passés à la télévision et que le printemps arabe a été couvert sur Twitter, le conflit entre la Russie et l’Ukraine a également été documenté sur Instagram et TikTok, qui est devenu une partie intégrante du récit. Mais que se passe-t-il si les filtres bloquent les contenus violents ? A partir de cette question est une réflexion sur les réseaux sociaux qui risquent d’effacer les preuves de violations des droits de l’homme. Images d’explosions, alarmes anti-aériennes qui écrasent le ciel, personnes enfermées dans des bunkers, ce ne sont que quelques-uns des contenus qui sont apparus sur les réseaux sociaux en faisant défiler le flux. Les Ukrainiens ont été les premiers à utiliser les médias pour rapporter la guerre en téléchargeant des images et des clips de la tragédie vue à travers leurs yeux.

Il y a cependant un problème. Les plateformes doivent par règlement supprimer tout contenu considéré comme violent, offensant ou dangereux. Le processus de modération est la base de la survie sociale, le problème survient lorsque ces contenus violents deviennent en même temps des preuves pour documenter les crimes de guerre. Et puis nous avons besoin d’un accord pour protéger les preuves. Il ne s’agit pas de nourrir les utilisateurs d’images atroces, mais de s’assurer que les mécanismes de modération ne jettent pas le contenu dans leur hachoir à viande, faisant disparaître les témoignages dans les airs.

Les limites de la modération sur les réseaux sociaux

Meta et YouTube ont déclaré qu’ils essayaient de protéger les témoignages sur les réseaux sociaux tout en protégeant les utilisateurs contre les contenus préjudiciables. Alan Rusbridger, membre du conseil de surveillance de Meta, a déclaré à la BBC que l’industrie avait été « trop ​​prudente » dans sa retenue. Le journaliste Ihor Zakharenko a déclaré que lors de son voyage en Ukraine, il avait tenté de télécharger des images d’une banlieue détruite de Kiev sur les réseaux sociaux, les images comprenaient également les corps des personnes tuées et les réseaux sociaux les ont immédiatement supprimées. La BBC a également essayé de télécharger les vidéos d’Ihor sur Instagram, qui les a supprimées en une minute, et YouTube, en 10 minutes.

« Ils ont entraîné leurs machines à effacer le contenu lorsqu’ils voient qu’il a l’air traumatisant », a déclaré Rusbridger, « mais je pense que le prochain défi pour eux est de savoir comment développer la machinerie, qu’elle soit humaine ou pilotée par l’IA, pour ensuite prendre des décisions. « plus raisonnable ». Surtout dans les situations limites, comme dans un conflit, où le matériel téléchargé peut devenir une preuve pour aider la justice à poursuivre les crimes de guerre.

Comment conserver les archives de guerre

En réponse, les plateformes ont expliqué qu’elles ne sont pas des archives, « des organisations de défense des droits de l’homme ; les militants, les défenseurs des droits de l’homme, les chercheurs, les journalistes citoyens et les autres personnes qui documentent les violations des droits de l’homme (ou d’autres crimes potentiels) devraient observer les meilleures pratiques pour protéger et préserver leur contenu », a déclaré YouTube par exemple.

En réalité, il existe déjà des associations qui sauvegardent les contenus avant qu’ils ne soient supprimés et détruits. Par exemple, Mnemonic le fait, l’organisation de défense des droits de l’homme basée à Berlin a développé un logiciel pour télécharger et enregistrer des preuves de violations des droits de l’homme. Il l’a déjà testé en Syrie, au Yémen, au Soudan et maintenant aussi pour la guerre en Ukraine. Ils ont réussi à enregistrer plus de 700 000 images qui se sont ensuite avérées utiles pour reconstituer les attaques et identifier les attaquants. Le problème est que les associations ne sont pas en mesure de couvrir des zones aussi vastes, et quelle que soit la qualité du travail, quelque chose sera perdu malgré tout.

Pour cette raison, les militants des droits de l’homme ont expliqué qu’il était nécessaire de disposer d’un système pour collecter et stocker en toute sécurité le contenu supprimé. Cela indique conserver les métadonnées pour sauvegarder les séquences et les images. Van Schaak, ambassadeur des États-Unis pour la justice pénale mondiale, a déclaré à la BBC : « Nous devons créer un mécanisme qui permette de conserver le contenu, les preuves permettant de rendre des comptes. Les plateformes devraient être disposées à prendre des dispositions. »

