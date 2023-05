MacBook Air 15 pouces : tout ce que nous savons avant la WWDC

Selon les rumeurs, Apple aurait plusieurs nouveaux Mac dans sa manche pour la WWDC 2023 la semaine prochaine. L’un de ces nouveaux Mac devrait être le MacBook Air 15 pouces, le plus grand MacBook Air qu’Apple ait jamais sorti. Rendez-vous ci-dessous pour résumer tout ce que nous savons sur le MacBook Air 15 pouces jusqu’à présent…

Caractéristiques du MacBook Air 15 pouces

La rumeur veut que le MacBook Air 15 pouces soit alimenté par la puce M2 d’Apple. Alors qu’il était prévu au sein d’Apple d’utiliser une puce M3, celle-ci aurait été abandonnée en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement. Apple devrait maintenant sortir les premiers Mac M3 plus tard cette année.

Selon Bloomberg, la puce M2 à l’intérieur du MacBook Air 15 pouces offrira des performances comparables à celles du MacBook Air 13 pouces actuel. Au départ, la rumeur disait qu’Apple prévoyait de proposer le MacBook Air 15 pouces avec une configuration de puce M2 Pro en option, mais cela a également été abandonné.

La conception plus grande du MacBook Air 15 pouces par rapport au modèle 13 pouces pourrait permettre à Apple d’améliorer des choses comme la durée de vie de la batterie. Plus le design (form factor) est grand, plus Apple a d’espace à l’intérieur pour les batteries. Dans l’état actuel des choses, le MacBook Air 13 pouces offre jusqu’à 18 heures d’autonomie en regardant des vidéos et 15 heures en naviguant sur le Web.

Les autres spécifications à prendre en compte incluent le stockage et la mémoire. Le MacBook Air 15 pouces d’entrée de gamme comportera probablement 8 Go de mémoire unifiée, avec des options de configuration allant jusqu’à 24 Go. Le stockage commencera probablement à 256 Go, avec des mises à niveau de stockage jusqu’à 2 To disponibles.

Afficher

La vedette du nouveau MacBook Air sera, bien sûr, le nouvel écran de 15 pouces. Bloomberg a signalé que la machine comportera la même résolution d’affichage que le MacBook Pro 14 pouces actuel, qui est de 3024 par 1964.

Le MacBook Pro 14 pouces a une densité d’affichage de 254 pixels par pouce. Le MacBook Air 15 pouces fonctionnera à la même résolution mais avec une netteté légèrement inférieure en raison de l’écran plus grand. Il aura probablement une densité de pixels d’environ 240 pixels par pouce.

Conception

Apple vient de réviser le langage de conception du MacBook Air l’année dernière. Avec l’introduction du MacBook Air 13 pouces M2, il est passé du design emblématique en forme de coin à un design à bords plats similaire à d’autres produits comme le MacBook Pro, l’iPad et l’iPhone 14.

Le MacBook Air 15 pouces utilisera probablement le même langage de conception, juste dans un design (form factor) plus grand pour tenir compte de l’affichage plus grand. Nous nous attendons également à ce que la nouvelle machine soit disponible dans les quatre mêmes options de couleur : argent, starlight, gris sidéral et minuit.

En termes de ports, le MacBook Air 15 pouces comportera probablement deux ports USB-C ainsi qu’un connecteur MagSafe pour le chargement. Rien n’indique qu’Apple augmentera le nombre de ports par rapport au MacBook Air 13 pouces. Si vous souhaitez des options de connectivité supplémentaires, vous devrez choisir le MacBook Air 14 pouces.

Suite à son annonce attendue lors de la WWDC 2023 le 5 juin, le MacBook Air 15 pouces sera probablement disponible à la commande relativement peu de temps après. Le dernier rapport sur la chaîne d’approvisionnement a suggéré que les partenaires d’Apple ont déjà stocké pas mal de stocks et sont prêts à commencer bientôt les expéditions.

En termes de prix, il n’y a pas eu de rumeurs concrètes. Cela étant dit, nous pouvons avoir un aperçu en examinant la gamme MacBook Pro. Le MacBook Pro 14 pouces commence à 1 999 $, tandis que le MacBook Pro 16 pouces commence à 2 499 $. C’est une différence de prix de 500 $ pour la plus grande taille d’écran.

Si Apple applique la même méthodologie au MacBook Air, nous nous attendons à ce que le modèle 15 pouces commence à 1 699 $. C’est 500 $ de plus que le modèle actuel de 13 pouces alimenté par M2.

Le discours d’ouverture annuel de la conférence mondiale des développeurs d’Apple aura lieu le lundi 5 juin à 10 h 00 PT/13 h HE. Gardez-le verrouillé sur Netcost-security.fr pour une couverture complète avant l’événement. Nous serons également sur place pour la WWDC 2023 toute la semaine.

