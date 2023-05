Voici comment vous pouvez prévenir les violations de données avec pCloud Pass [75% off lifetime plan]

Avec une augmentation des violations de données, il est plus important que jamais de protéger vos informations personnelles et professionnelles en ligne. pCloud Pass est un stockage cloud sécurisé et facile à utiliser pour les particuliers et les entreprises – et il propose une fantastique réduction de 75% sur son plan Family LIFETIME.

Imaginez que vous possédez un coffre au trésor rempli de bijoux précieux et de précieux secrets. Imaginez maintenant que quelqu’un se faufile et vole vos bijoux et vos secrets dans votre coffre au trésor à votre insu.

Dans le monde numérique, une violation de données est assez similaire, mais au lieu de trésors physiques, elle implique un accès non autorisé à des informations sensibles stockées par des organisations ou des individus. Cela se produit lorsque des cybercriminels, des pirates ou même des accidents accidentels exposent des données privées, telles que des informations personnelles, des dossiers financiers ou des secrets commerciaux, à des personnes non autorisées ou au public.

Les conséquences d’une violation de données peuvent être graves et profondes. Premièrement, les personnes concernées peuvent subir un vol d’identité, des pertes financières ou même des atteintes à leur réputation si leurs informations personnelles sont utilisées à mauvais escient. Deuxièmement, les organisations qui subissent des violations de données peuvent faire face à des répercussions juridiques, à une perte de confiance des clients et à des sanctions financières.

Parmi les violations de données notables qui soulignent la gravité de ce problème, citons la violation de Yahoo en 2013 et 2014, qui a touché environ 3 milliards de comptes, et le scandale Facebook-Cambridge Analytica en 2018, dans lequel des millions de données d’utilisateurs de Facebook ont ​​​​été collectées sans consentement. En janvier, Norton Life Lock a vu plus de 6 000 de ses comptes clients piratés.

Vérificateur gratuit de violation de données pCloud Pass

Mais l’aide est à portée de main car non seulement il existe un excellent vérificateur de violation de données disponible en ligne, mais c’est instantané, c’est rapide et c’est gratuit.

Découvrez le vérificateur de violation de données gratuit de pCloud Pass. L’outil vérifie diverses bases de données et sources pour trouver des informations sur les violations potentielles. Entrez simplement votre adresse e-mail, et elle vous montre instantanément les violations dans lesquelles vos données peuvent être trouvées, et chaque entrée explique ce qui s’est passé dans chaque violation de données. Il a une interface utilisateur simple, il est donc clair et facile à comprendre. (Et l’utilisation du Free Data Breach Checker ne compromettra pas vos données ! C’est sécurisé.)

Le pCloud Pass Free Data Breach Checker vous indique également quelles informations ont été compromises, y compris les adresses e-mail, les adresses IP, les mots de passe et les noms d’utilisateur, afin que vous puissiez prendre des mesures pour rectifier ces compromis.

Il est essentiel de vérifier régulièrement les violations de données pour éviter les violations dérangeantes telles que le vol d’identité et les pertes financières, alors assurez-vous d’utiliser le pCloud Pass Free Data Breach Checker régulièrement.

Mais le vérificateur n’est qu’une pièce du puzzle. Pour protéger vos données contre tous les angles d’attaque, maintenez votre logiciel à jour, utilisez des mots de passe forts et uniques pour tous les comptes, activez l’authentification à 2 facteurs (2FA) dans toutes les applications et soyez prudent lorsque vous partagez des informations personnelles. Envisagez également sérieusement de conserver vos mots de passe dans un gestionnaire de mots de passe crypté sécurisé, tel que pCloud Pass.

Si vous découvrez que vos données ont été piratées, tout d’abord, restez calme, car vous pouvez prendre des mesures pour vous protéger. Ces étapes comprennent la surveillance de vos rapports de solvabilité et la possibilité de geler votre crédit auprès des principaux bureaux de crédit ; informer les institutions concernées telles que les banques et les émetteurs de cartes de crédit ; changer vos mots de passe ; et envisagez de contacter votre agence locale d’application de la loi ou de protection des données pour les informer de l’incident.

Vous pouvez trouver le gestionnaire de mots de passe sécurisé pCloud Pass ici.

Vous pouvez trouver le pCloud Pass Free Data Breach Checker ici.

Vente pCloud Pass – 75 % de réduction !

pCloud Pass propose une offre spéciale à vie pour une durée limitée – et avec une réduction massive de 75 %, ce sont les meilleures remises que vous n’allez jamais voir, alors dépêchez-vous et profitez-en pleinement avant qu’elles ne disparaissent ! Jusqu’à cinq utilisateurs obtiennent jusqu’à 10 To de stockage cloud sécurisé. Payez une fois, et toute votre famille pourra utiliser pCloud Pass à vie !

Cliquez ici pour sélectionner votre plan et vous inscrire.

