Comment être productif avec un téléphone mobile

Les téléphones portables sont devenus une partie essentielle de nos vies, mais ils peuvent aussi être une distraction majeure. Dans cet article, nous allons explorer quelques façons de transformer votre téléphone portable en un puissant outil de productivité. Voici quelques conseils pour vous aider à être productif avec votre téléphone mobile :

1. Configurez votre téléphone pour une tâche unique

Les téléphones portables sont conçus pour le multitâche, ce qui peut entraîner des interruptions constantes et des changements de tâche. Cependant, des études montrent que nous sommes beaucoup plus productifs lorsque nous nous concentrons sur une tâche à la fois. Pour configurer votre téléphone pour une tâche unique, considérez les étapes suivantes :

Désactivez les notifications inutiles.

Réorganisez votre écran d’accueil pour donner la priorité aux applications de productivité.

Limitez le nombre total d’applications installées sur votre téléphone.

2. Installez des applications de productivité

Il existe de nombreuses applications de productivité disponibles pour les appareils Android et iOS qui peuvent vous aider à rester organisé. Ces applications vous aideront à gérer votre temps et à accomplir vos tâches efficacement. Certaines applications de productivité populaires incluent :

Microsoft 365 ou d’autres suites bureautiques mobiles.

Applications de gestion du temps, telles que RescueTime ou Toggl.

Des applications de socket de notes comme Evernote ou Google Keep.

Applications de calendrier, telles que Google Calendar ou Fantastical.

Applications de liste de tâches comme Todoist ou Wunderlist.

3. Utilisez votre téléphone pour l’apprentissage et le développement personnel

Au lieu d’utiliser votre téléphone pour faire défiler sans réfléchir sur les réseaux sociaux, utilisez-le pour acquérir de nouvelles compétences ou approfondir vos connaissances. Voici quelques façons de procéder :

Écouter des podcasts ou des livres audio.

Lire des articles ou des livres électroniques sur des sujets pertinents.

Regarder des vidéos éducatives ou suivre des cours en ligne.

4. Suivez l’utilisation de votre téléphone

Connaître le temps que vous passez sur votre téléphone et les applications que vous utilisez le plus peut vous aider à identifier les domaines à améliorer. Utilisez des applications telles que Screen Time (iOS) ou Digital Wellbeing (Android) pour surveiller l’utilisation de votre téléphone et définir des limites pour des applications spécifiques si nécessaire.

5. Établissez des zones et des horaires de travail sans téléphone

Pour minimiser les distractions, désignez des moments et des zones spécifiques où vous n’utiliserez pas votre téléphone. Par exemple, vous pouvez laisser votre téléphone sur votre bureau pendant les pauses déjeuner ou le ranger dans un tiroir pendant que vous travaillez sur des tâches importantes.

6. Utilisez des assistants personnels activés par la voix

Les assistants personnels activés par la voix comme Siri, Google Assistant ou Alexa peuvent vous aider à rester productif. Vous pouvez les utiliser pour définir des rappels, envoyer des messages ou rechercher des informations sans avoir à taper manuellement ou à faire défiler votre téléphone.

7. Écoutez du bruit blanc ou de la musique améliorant la concentration

Écouter du bruit blanc ou de la musique améliorant la concentration peut aider à étouffer les distractions et à améliorer la concentration. Il existe plusieurs applications et sites Web disponibles qui offrent une variété de sons et de listes de lecture conçus pour la productivité.

8. Fixez des objectifs et hiérarchisez les tâches

Utilisez votre téléphone pour définir des objectifs quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Cela peut vous aider à rester concentré sur ce qui compte le plus et à vous assurer que vous utilisez votre temps efficacement.

Derniers mots

Transformer votre téléphone portable en un outil de productivité nécessite une combinaison de configuration de votre appareil pour une tâche unique, l’installation d’applications utiles et l’adoption d’habitudes saines. En suivant ces étapes, vous pouvez exploiter la puissance de votre téléphone portable pour rester concentré, organisé et productif.

