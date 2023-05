L’appareil détecte le sexe par l’odeur d’œuf : épargnera des milliards de poussins du déchiquetage

Chaque année, 7 milliards de poussins mâles sont découpés vivants, broyés et gazés car ils ne produisent pas d’œufs et ne sont pas « bons » pour la viande. Des chercheurs ont découvert qu’il est possible de déterminer le sexe des oiseaux par l’odeur des œufs : cela évitera l’abattage dû à la pratique atroce du sexage industriel.

Crédit : Crédit : Animal Equality Italy/Youtube Video (https://youtu.be/w75rbsjc2N8)

Les scientifiques ont trouvé un moyen d’identifier le sexe des poussins grâce à des composés chimiques volatils libérés par les œufs. Fondamentalement, par leur odeur. Cela peut sembler être une nouvelle banale, mais cela peut en fait faire la différence entre la vie et la mort (atroce) pour des milliards de petits oiseaux nouveau-nés. Qu’il suffise de dire que chaque année 7 milliards de poussins mâles dans le monde sont broyés vivants, broyés ou gazés pour une raison simple : ils ne pondent pas d’œufs et ne sont pas productifs. Parmi les poulets domestiques (Gallus gallus domesticus), il existe de nombreuses variétés sélectionnées pour l’usage et la consommation humaine : les poules pondeuses, par exemple, produisent environ 300 œufs par an, mais elles ne sont pas « à croissance rapide » comme les poulets de chair déformés destinés à la viande, conçus pour développer une énorme poitrine en très peu de temps. La progéniture mâle des poules pondeuses ne grandit pas comme ça et n’est pas considérée comme commercialement utile, elle est donc exterminée avec les méthodes les plus horribles et les plus systématiques possibles. Rien qu’en France, environ 40 millions de poussins mâles subissent cette fin impure chaque année.

Heureusement, à partir de 2027, la pratique du sexage des poussins (âgés d’un jour seulement) sera abolie à jamais, du moins dans notre pays et dans les autres qui ont décidé d’en dire assez avec cet abattage, grâce à des appareils spectrophotométriques capables de déterminer le sexe des embryon au cours du développement dans l’œuf. Mais cette méthode est assez coûteuse, nécessite un équipement spécifique et ne peut en tout état de cause être pratiquée qu’après que l’embryon de poulet ait suffisamment grossi pour permettre de savoir s’il s’agit d’un mâle ou d’une femelle. Il existe également un deuxième système qui perce un minuscule trou dans l’œuf et prélève un exemplaire du liquide à analyser (également très coûteux). Ce sont certes des systèmes valables, mais qui en raison des coûts seront évités par de nombreux pays, qui continueront sans se laisser décourager à abattre des poussins. Désormais, grâce à la nouvelle découverte qui permet de déterminer le sexe simplement en « sentant » l’œuf, il n’y aura plus d’excuses pour continuer à broyer vifs ces malheureux oiseaux, les animaux les plus exploités par l’homme.

La nouvelle méthode de sexage a été développée par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de la société SensIT Ventures, Inc., qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département de génie mécanique et aérospatial et du Département des sciences animales de l’Université de Californie à Davis. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Thomas H. Turpen, directeur général de l’entreprise californienne, ont mis au point un appareil capable de détecter les composés organiques volatils (COV) émis par les œufs, grâce auquel il est possible de distinguer le sexe des poulets. « Nous avons découvert qu’il y avait des produits chimiques volatils dans l’œuf, une odeur que vous pouvez détecter et trier statistiquement », a déclaré le Dr Turpen dans un communiqué de presse. L’élément clé de cette technologie réside dans le fait qu’elle peut être intégrée dans les machines d’aspiration qui sont normalement utilisées dans les entreprises pour manipuler et faire tourner les œufs pendant le développement (les soi-disant couvoirs). En termes simples, ces ventouses, en plus de déplacer les œufs, peuvent les « sentir » et déterminer si l’embryon en développement à l’intérieur est un mâle ou une femelle.

Crédit : Tom Turpen/Sensit Ventures

L’appareil est particulièrement efficace car il distingue les sexes des embryons dans les œufs fécondés bien plus tôt que les méthodes spectrophotométriques, c’est-à-dire dans les 8/10 jours d’incubation, et il donne également un résultat en seulement 2 minutes. Cela permet d’éliminer les œufs contenant des embryons mâles bien avant qu’un organisme sensible capable de ressentir la douleur et la terreur ne se développe. L’efficacité dans la détermination des sexes trouvée dans l’étude était supérieure à 80%, un seuil comparable à celui d’autres méthodes et considéré comme commercialement viable. Étant donné que les machines d’aspiration peuvent manipuler de nombreux œufs d’affilée en même temps, le sexage avant l’éclosion peut être effectué rapidement et de manière approfondie. Les chercheurs pensent que la méthode, une fois perfectionnée, peut être utilisée en toute sécurité dans la production industrielle. Les détails de la recherche « Échantillonnage actif de produits chimiques volatils pour la classification non invasive des œufs de poule par sexe au début de l’incubation » ont été publiés dans la revue scientifique PloS ONE.

