Comment réviser la configuration de votre iPhone, iPad et Mac à l’aide de cet écosystème magnétique intelligent

De temps en temps, un nouveau produit fait son apparition et je me dis : « Comment n’y a-t-on pas pensé avant ? Depuis qu’Apple a introduit MagSafe dans la gamme iPhone 12, les entreprises ont tenté d’exploiter ce matériel pour créer des accessoires uniques et polyvalents. Nous avons tout vu, des batteries MagSafe aux chargeurs, supports de voiture, portefeuilles et bien plus encore. Mais Rolling Square, avec son nouveau produit Edge Pro, a fait passer la modularité, la fonctionnalité et le design à un niveau supérieur.

Rolling Square a pu tirer parti du matériel et des logiciels d’Apple pour créer un écosystème de produits simple et rentable qui vous permet de maximiser la productivité. L’écosystème se compose de trois produits principaux :

Mais ces trois produits peuvent être combinés et modifiés des centaines de fois pour vous donner la configuration dont vous avez besoin dans n’importe quelle situation donnée.

Comme son nom l’indique, c’est le produit principal dont vous aurez besoin pour que tout fonctionne. L’Edge Pro Core se compose de deux plaques métalliques de haute qualité avec des aimants aux extrémités, contrôlées par une charnière super robuste. Le design est simple mais élégant et fiable. Lorsque vous achetez Edge Pro Core, vous obtenez :

Core Rolling Square Edge Pro

Deux anneaux métalliques adhésifs à fixer aux téléphones non compatibles MagSafe

Plaque métallique adhésive

Disque métallique adhésif

Extracteur de plaque

Comment ça fonctionne

Si vous n’aimez pas mettre des stickers ou quelque chose d’adhésif sur votre ordinateur portable, vous devrez peut-être chercher ailleurs (bien qu’ils puissent être retirés).

La configuration est facile. Vous fixez la plaque magnétique adhésive à l’arrière de votre MacBook et utilisez EdgeCore Pro pour vous donner le support. Vous pouvez ensuite connecter votre iPhone ou tout autre appareil compatible MagSafe.

Une fois que vous avez fixé les supports magnétiques au MacBook, vous êtes prêt et pouvez commencer à configurer votre configuration modulaire parfaite !

Comment je l’ai utilisé

L’une des meilleures configurations que j’ai créées est ma configuration de voyage à double moniteur. Vous avez peut-être vu dans la vidéo ci-dessus ou dans l’image que j’attache mon iPad à l’aide du Edge Pro Core. Récemment, j’ai vu plusieurs entreprises tenter de créer une station de travail mobile pliable pouvant ajouter un ou deux écrans supplémentaires à votre ordinateur portable. En théorie, ils sont excellents ! Qui ne voudrait pas de plus d’espace d’écran lors de ses déplacements ? Mais en pratique, c’est un peu bancal. J’en ai un, et ils sont généralement lourds, très épais, en plastique et plus gênants qu’avantageux.

L’approche de Rolling Square était beaucoup plus intuitive et utile. Tout iPad exécutant la dernière version d’iPadOS dispose de deux modes qui améliorent votre expérience lorsque vous l’utilisez avec un MacBook. Ces modes sont Universal Control et Side Car. En utilisant deux cœurs Edge Pro, je pouvais utiliser mon iPad Pro comme écran secondaire mobile pour mon MacBook Air. C’est tellement génial et simple. Je transporte mon iPad Pro avec moi à tout moment, il n’ajoute donc aucun poids ou encombrement supplémentaire.

Ainsi, simplement en transportant Rolling Squares Edge Pro Core, je peux transformer mon MacBook Air et mon iPad Pro en une véritable configuration de productivité mobile sans avoir à trimballer de technologie ou de matériel supplémentaire.

Les accessoires

Rolling Squares propose deux accessoires principaux pour renforcer l’expérience. Le premier est le chargeur sans fil Edge Pro, qui est exactement ce à quoi il ressemble, une rondelle de chargement sans fil compatible MagSafe qui fonctionne avec le Edge Pro Core. Il est compatible avec les appareils iPhone MagSafe (12 ans et plus), iPhone 8 et plus (si vous ajoutez un anneau MagSafe) et tous les appareils Android prenant en charge le chargement sans fil. Il est très bien construit, fabriqué en aluminium de haute qualité et les aimants sont extrêmement puissants. Le chargeur est également conçu pour une charge rapide de 15 W. Connectez simplement le chargeur au noyau Edge Pro, branchez le câble USB-C inclus dans le MacBook et, comme ça, vous chargez votre iPhone.

Le dernier accessoire est la lumière Edge Pro. Cette lampe clé alimentée par USB-C offre 1000 lumens de luminosité et cinq niveaux de luminosité/température différents. Il peut éclairer votre visage pendant les réunions, ajouter de la lumière pour les photos et bien plus encore. Il fournit jusqu’à cinq heures d’éclairage sur une seule charge, et tout se connecte et se monte via des aimants – un ajout facile à tout flux de travail.

Prix, disponibilité et réflexions finales

L’écosystème Edge Pro est disponible à l’achat aujourd’hui et se décline en différents packages. Vous pouvez obtenir le Edge Pro Core pour 29,99 $ et acheter les accessoires comme la lumière et le chargeur séparément, ou vous pouvez acheter le kit Edge Pro qui comprend la lumière et le chargeur pour 99,99 $, ce qui le rend globalement moins cher. Mais c’est la beauté de cet écosystème : achetez ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin et profitez de créer votre propre configuration unique.

Si vous ne pouvez pas le dire maintenant, j’adore ce petit écosystème. Il est intuitif, élégant, facile à utiliser et, surtout, il ne casse pas la banque avec son prix. Si vous voulez voir comment j’utilise l’écosystème, regardez la vidéo au début. J’utilise trois cœurs Edge Pro pour monter mon iPhone d’un côté et mon iPad de l’autre pour la station de travail mobile la meilleure et la plus fonctionnelle.

Laissez-moi savoir ce que vous pensez! Est-ce quelque chose que vous essaieriez ? Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Discutons-en sur nos réseaux sociaux !

