Tesla ouvrira son réseau Supercharger aux propriétaires de Ford EV en 2024

En bref : les propriétaires de Tesla auront bientôt plus de concurrence pour les stations Supercharger aux États-Unis et au Canada. À partir du printemps 2024, les propriétaires de véhicules électriques Ford auront accès à plus de 12 000 superchargeurs Tesla. L’accord récemment conclu double effectivement le nombre de chargeurs rapides qui seront disponibles pour les conducteurs de Ford EV.

Le président et chef de la direction de Ford, Jim Farley, a déclaré qu’un accès généralisé à la recharge rapide est essentiel à leur croissance en tant que marque de véhicules électriques, ajoutant que l’annonce intervient alors qu’ils accélèrent la production de leurs Ford F-150 Lightning et Mustang Mach-E. Ford travaille également à la préparation d’une série de véhicules électriques de nouvelle génération à partir de 2025.

Les véhicules électriques Ford existants se connecteront aux superchargeurs Tesla à l’aide d’un adaptateur développé par Tesla, mais les futurs modèles seront équipés du connecteur NACS (North American Charging Standard). La facturation sera gérée via l’application mobile FordPass.

Tesla est en tête de l’industrie des véhicules électriques en termes de ventes aux États-Unis, mais Ford est arrivé à la deuxième place l’année dernière avec des ventes de 61 575 véhicules électriques. L’accès au réseau de recharge de Tesla aidera sans aucun doute le Blue Oval à vendre encore plus de véhicules électriques, car l’accord réduit considérablement l’anxiété de charge pour les acheteurs potentiels qui hésitent encore à abandonner les véhicules à essence.

Le réseau de superchargeurs de Tesla est l’un des meilleurs du secteur et un argument de vente clé pour Tesla. Du point de vue de la concurrence pure, il est un peu surprenant que Tesla soit disposé à l’ouvrir à d’autres fabricants de véhicules électriques. D’un autre côté, cette décision fait avancer l’ensemble de l’industrie des véhicules électriques (Tesla incluse) et doit sans aucun doute être lucrative pour Tesla en termes de frais d’accès.

Je serais également intéressé d’entendre ce que les propriétaires actuels de Tesla ont à dire à ce sujet. Je n’ai aucune idée de ce à quoi ressemble la recharge d’un Superchargeur aujourd’hui en termes d’encombrement ou de file d’attente, mais un afflux soudain de véhicules Ford aura sans aucun doute une sorte d’impact. À quoi cela ressemblera-t-il et qu’en penseront les propriétaires de Tesla ?

Les conditions financières du partenariat n’ont pas été partagées, et nous ne savons pas non plus combien les clients de Ford paieront à la pompe électronique. Un porte-parole de Ford a déclaré à CNBC que les prix seront compétitifs sur le marché et que plus d’informations seront partagées à l’approche de la date de lancement au début de 2024.

