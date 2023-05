L’UE devra vérifier si les élevages de poulets de chair respectent les normes de bien-être animal

Elle évaluera si les élevages de ces animaux destinés à la viande violent la législation européenne actuelle et si les dispositions doivent être modifiées, maintenant que la commission des pétitions a exprimé son soutien à la demande d’égalité animale.

Les poulets de chair, des poulets élevés exclusivement pour produire de la viande, se retrouveront sous le contrôle de la Commission européenne qui évaluera si les élevages européens respectent ou non les normes de bien-être animal et si celles-ci sont adéquates pour préserver le bien-être de ces animaux. Cela a été demandé par la commission des pétitions du Parlement européen, qui a exprimé son soutien à la pétition déposée le 15 juin 2022 par l’organisation internationale Animal Equity qui vise à mettre fin à la cruauté infligée aux animaux élevés pour l’alimentation.

Tous les députés européens qui se sont exprimés lors de la session ont voté en faveur de la pétition et il appartiendra donc à la Commission européenne de vérifier la bonne application des dispositions européennes sur le bien-être animal, ainsi que de se prononcer sur la nécessité de modifier ces règles. sur la base des violations signalées dans la pétition elle-même. En particulier, Animal Equity a mis en évidence la souffrance que les poulets de chair, résultat d’une sélection génétique opérée par l’industrie dans le but d’obtenir une croissance accélérée et plus importante des parties les plus demandées sur le marché (poitrine et cuisses), sont contraints souffrir. Avec la pétition, signée par plus de 60 associations italiennes, européennes et internationales, Animal Equity a dénoncé les 27 États membres de l’UE, y compris de France, où sont élevés des poulets à croissance rapide.

Parallèlement à l’test positif de la commission des pétitions, le représentant de la Commission européenne, présent en plénière, a également déclaré qu’une plus grande protection des poulets de chair à croissance rapide fera l’objet de la proposition de révision de la législation sur le bien-être des animaux d’élevage prévu d’ici 2023, où la demande d’utiliser des races de poulets qui grandissent normalement et non de manière disproportionnée comme cela se produit dans les races à croissance rapide sera incluse.

Le problème de la sélection génétique des poulets de chair

La commission des pétitions a reconnu que l’élevage de poulets de chair à croissance rapide est problématique et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a également déclaré que la sélection génétique pratiquée sur les poulets de chair élevés pour leur viande a des effets désastreux sur leur qualité de vie. Une fois nés, ces animaux – qui ne se reproduisent pas, car ils sont le résultat du croisement de différentes races – sont transportés du couvoir à la ferme, où en peu de temps ils deviennent des poussins envahis qui ne peuvent pas se tenir debout sur leurs propres pattes.

Cette croissance rapide les expose à des problèmes circulatoires et cardio-respiratoires, tandis que la sélection génétique affaiblit leurs défenses immunitaires, les rendant plus sensibles aux maladies. « L’test de la commission des pétitions marque une étape essentielle vers la fin des souffrances de milliards de poulets dans l’Union européenne. Il faut maintenant que la Commission européenne agisse pour empêcher que l’exploitation injustifiée de ces animaux n’aille plus loin », a expliqué Matteo Cupi, vice-président d’Animal Equality Europe.

