Le Samsung Galaxy S23 FE ne sortira pas dans les mois à venir

Selon SamMobile, une ressource populaire pour les nouvelles de Samsung, la rumeur selon laquelle le Samsung Galaxy S23 FE pourrait ne pas être publié de sitôt. Malgré des rumeurs antérieures suggérant une sortie possible en juillet ou août, rien n’indique actuellement que l’appareil sera lancé dans un avenir proche. Au lieu de cela, Samsung pourrait reporter la sortie du Galaxy S23 FE jusqu’au début de 2024. Il pourrait potentiellement aligner sa sortie sur la gamme Galaxy S24.

Sortie incertaine du Samsung Galaxy S23 FE: des rumeurs suggèrent un retard ou une annulation

Le Galaxy S23 FE était initialement prévu pour le quatrième trimestre. Mais SamMobile suggère que Samsung pourrait retarder encore plus le lancement. Cela indique que l’appareil, qui peut arriver avec le chipset Exynos 2200, pourrait être lancé bien plus tard que la gamme Galaxy S24 alimentée par Snapdragon 8 Gen 3 et Exynos 2400.

Cependant, la possibilité que le S23 FE soit entièrement annulé ou renommé n’est pas hors de question. Si Samsung renomme l’appareil, on ne sait pas quel serait le nouveau nom. Comme il n’existe actuellement aucun modèle entre la gamme Galaxy A et les produits phares du Galaxy S. On ne sait pas non plus pourquoi Samsung choisirait de renommer l’appareil. Comme le Galaxy S23 FE a déjà généré beaucoup de buzz parmi les fans de Samsung.

La date de sortie du Samsung S23 FE reste incertaine, ce qui indique que les fans devront attendre plus longtemps. L’appareil pourrait être lancé au début de 2024, ce qui l’alignerait sur la série Galaxy S24. Cela pourrait créer un écart important de performances entre les processeurs Exynos. De plus, il est possible que Samsung renomme l’appareil. Cela a laissé de nombreuses personnes curieuses de savoir ce que l’avenir réserve au produit phare très attendu fabriqué par des fans.

Il convient de noter que tous les détails mentionnés sont basés sur des rumeurs et des fuites, et sont sujets à changement ou correction.

