Magic Compose est enfin là pour Google Messages

Nous avons beaucoup entendu parler de l’IA générative de la part des employés de Google et de la façon dont cela va affecter considérablement la façon dont vous utilisez de nombreux services Google lors de Google I/O 2023. Magic compose était l’une de ces fonctionnalités. Cela vous permettra de demander à l’IA de générer des messages pour vous, ce qui vous fera gagner du temps et des efforts.

Qu’est-ce que la composition magique ?

Magic Compose est une fonctionnalité de l’application Google Messages qui crée des messages pour les utilisateurs à l’aide de l’IA. Magic Compose est conçu pour rendre la messagerie plus transparente et efficace.

Comment obtenir un accès anticipé à Magic Compose

Si vous êtes impatient de l’essayer par vous-même, vous devrez rejoindre le programme bêta de Google Messages et disposer d’une carte SIM basée aux États-Unis. Pour vous inscrire au programme bêta, suivez ce lien. Gardez à l’esprit que les abonnés Google One Premium auront un accès prioritaire et que vous devez avoir 18 ans ou plus pour utiliser la fonctionnalité.

Google tient sa promesse plus tôt

Étonnamment, Google a déclaré lors de la keynote I/O que cette fonctionnalité serait disponible cet été. Google tient sa promesse plus d’un mois avant le début officiel de l’été. Cependant, Magic Compose peut ne pas être disponible pour le grand public avant l’été.

Principales caractéristiques de Magic Compose

Cette fonctionnalité possède plusieurs fonctionnalités impressionnantes qui la distinguent des autres technologies de messagerie. Voici quelques-unes des fonctionnalités clés auxquelles vous pouvez vous attendre :

Messagerie contextuelle

Magic Compose comprend le contexte de votre conversation, lui permettant de générer des messages appropriés. Cela indique que l’IA prendra en compte des facteurs tels que la nature de la conversation et la relation entre les participants lors de l’élaboration des messages.

Gain de temps et efficacité

En générant des messages pour les utilisateurs, Magic Compose vise à économiser du temps et de l’énergie, ce qui permet aux utilisateurs de poursuivre plus facilement leur vie quotidienne sans s’enliser dans des textos sans fin.

Messagerie personnalisée

Magic Compose utilise l’apprentissage automatique pour analyser les modèles d’utilisateurs et créer des messages adaptés aux utilisateurs individuels. Cela indique que les messages générés par l’IA sonneront plus naturellement et ressembleront davantage à la façon dont vous communiqueriez généralement avec les autres.

Comment fonctionne Magic Compose

Google a accordé à Android Authority l’accès à la fonctionnalité, et ils publieront un article séparé site de ventes leur expérience avec la fonctionnalité. Assurez-vous de rester à l’écoute pour ce compte rendu exclusif de première main sur ce que c’est que d’utiliser la fonctionnalité.

Selon Android Authority, Magic Compose rompt le cryptage de bout en bout de votre messagerie. Jusqu’à 20 de vos messages sont envoyés aux serveurs de Google. Google les analyse ensuite pour faire de meilleures suggestions. Google purge ces messages une fois terminés et n’utilise pas vos messages pour former la fonction Magic Compose. Donc, si E2EE est vital pour vous, nous vous conseillons de ne pas utiliser la fonctionnalité pour le moment. Nous testerons également cette fonctionnalité lorsqu’elle arrivera de notre côté. Alors restez à l’écoute car nous vous tiendrons au courant du fonctionnement de Message Compose.

Conclusion

Le PDG de Google, Sundar Pichai, et son équipe ont rattrapé une multitude de goodies AI lors des I/O 2023, il n’est donc pas surprenant que cela fasse son chemin vers Google Messages. Des outils similaires ont récemment été ajoutés aux applications Gmail et Google Workspace de Google. Malgré ses lacunes, il est évident que l’IA aura un impact significatif sur le globe. Cependant, il est essentiel d’être conscient des risques.

Avez-vous hâte de tester Magic Compose ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

