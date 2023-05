Acer dévoile les nouveaux ordinateurs portables Swift Edge 16 et Predator Triton 16

Qu’est-ce qui vient de se passer? Computex 2023 ne débutera que la semaine prochaine, mais cela n’empêche pas des entreprises comme Acer d’annoncer à l’avance leurs derniers produits. Le premier est un ordinateur portable Swift Edge 16 mis à jour et moins cher, qui est le champion mince et léger de la société avec un châssis en alliage de magnésium. Le second est un nouvel ordinateur portable de jeu Predator Triton 16 qui intègre le dernier hardware d’Intel et de NVIDIA dans une conception relativement mince qui peut passer pour un ordinateur portable de travail. Enfin, il existe un nouveau routeur maillé pour les personnes soucieuses de la sécurité.

Le nouvel Acer Swift Edge 16 est équipé d’un écran OLED avec un rapport d’aspect de 16:10, une couverture complète des couleurs DCI-P3 et une luminosité maximale de 500 nits. Acer a utilisé cette fois-ci un panneau de résolution légèrement inférieure – 3 200 par 2 000 pixels contre 3 840 par 2 400 pixels sur l’ancien modèle.

Cela dit, le nouvel écran arbore un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, ce qui vaut bien le compromis en termes de résolution et d’autonomie de la batterie, car il sera plus agréable pour vos yeux. Acer dit que vous pourrez toujours tirer environ huit heures d’autonomie du nouvel ordinateur portable, ce qui indique qu’il devrait pouvoir durer une journée de travail typique lorsqu’il est débranché de l’alimentation secteur.

Cet appareil est alimenté par un processeur mobile Rzyen 7 7840U, une partie à huit cœurs (16 threads) qui, selon AMD, peut surpasser à la fois le Core i7-1360P d’Intel ainsi que le chipset Apple M2 dans plusieurs charges de travail. Le Ryzen 7840U de l’Acer Swift Edge 16 est associé à jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5 double canal et jusqu’à 2 To de stockage PCIe NVMe. Le GPU intégré basé sur RDNA3 devrait permettre des jeux légers car il est essentiellement le même que l’iGPU Ryzen Z1 trouvé dans la console portable Asus ROG Ally.

Il convient également de noter que le Swift Edge 16 est considéré comme un Microsoft Secured Core PC grâce à l’inclusion d’une puce de sécurité Pluton. Le processeur Ryzen alimentant le nouvel appareil dispose également d’un moteur d’intelligence artificielle qui peut être utilisé par des logiciels compatibles pour activer des fonctionnalités supplémentaires, telles que Windows Studio Effects pour améliorer la qualité des appels vidéo. En parlant d’appels vidéo, cet ordinateur portable est expédié avec une webcam 1440p, ce qui est rare.

Quant à savoir quand vous pourrez mettre la main sur le Swift Edge 16, Acer dit qu’il prévoit d’expédier les premières unités en juillet. Le prix commence à 1 299,99 $ pour le marché américain et à 1 199,99 € pour l’UE. Il s’agit d’une diminution notable par rapport au prix de 1 499,99 $ du modèle original.

La deuxième annonce majeure d’Acer est un nouveau Predator Triton 16, qui devrait remplacer le Triton 300 SE 16. Mieux, l’appareil est équipé d’un processeur Intel Core i9-13900H et du GPU pour ordinateur portable RTX 4070 de NVIDIA. Vous pouvez également le configurer avec jusqu’à 32 gigaoctets de RAM DDR4 et jusqu’à deux SSD M.2 de 2 téraoctets, ce qui devrait être utile pour les jeux AAA modernes qui sont notoirement exigeants en mémoire système et en stockage.

En parlant de jeu, cet appareil ne ressemble pas à un ordinateur portable de jeu typique jusqu’à ce que vous remarquiez le clavier RVB. Acer affirme qu’il s’agit d’un choix de conception intentionnel, car le châssis argenté mince et minimaliste aidera le Predator Triton 16 à s’adapter à un environnement de travail où les distractions doivent être réduites au minimum.

Cela dit, cet ordinateur portable a tout ce dont un joueur a besoin dans une station de combat portable – un écran IPS de 16 pouces 2560 par 1600 avec une luminosité maximale de 500 nits et un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz, la technologie G-Sync et de puissants composants internes qui sont contrôlé par une solution de refroidissement à double ventilateur utilisant les ventilateurs AeroBlade d’Acer. La société utilise même du métal liquide sur le processeur pour améliorer les performances thermiques, ce qui est une bonne idée.

Ceux d’entre vous intéressés par l’achat du Predator Triton 16 pourront le faire à partir de septembre. Le prix commence à 1 799 $ pour le marché nord-américain et à 2 299 € pour l’UE. Acer lancera également un mois de Xbox Game Pass Ultimate pour adoucir l’affaire.

Accompagnant les deux annonces d’ordinateurs portables, un nouveau routeur Wi-Fi maillé tri-bande appelé Acer Connect Vero W6M. Il s’agit censément du premier routeur Wi-Fi 6E écologique de l’entreprise qui utilise des plastiques recyclés et est optimisé pour une faible consommation d’énergie. C’est également le premier appareil à se conformer aux nouvelles normes de cybersécurité de l’UE qui sont censées aider à maîtriser le Far West des appareils IoT.

