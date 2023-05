L’outil de comparaison de fichiers ‘Kaléidoscope’ reçoit une mise à jour majeure avec la coloration de la syntaxe et plus encore

Kaleidoscope est une puissante application macOS qui permet aux utilisateurs de comparer facilement les différences entre les fichiers et les dossiers, ce qui est très utile pour les développeurs. Cette semaine, Kaleidoscope a été mis à jour vers la version 4.0, qui comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, de nouvelles options de fusion et le filtrage de texte.

Quoi de neuf avec Kaléidoscope 4 ?

Kaleidoscope 4 arrive près de deux ans après la sortie de Kaleidoscope 3, qui a introduit une nouvelle interface en mode sombre et une prise en charge native des Mac Apple Silicon. Avec la version 4, les utilisateurs peuvent comparer des fichiers encore plus rapidement et facilement, grâce à Kaleidoscope Prism. Il vous permet de démarrer une nouvelle comparaison d’un simple clic dans la barre de menus macOS, même lorsque l’application n’est pas en cours d’exécution.

La nouvelle version de l’application ajoute également une coloration de la syntaxe pour une révision plus facile et davantage d’options de filtrage de texte pour masquer les données non essentielles dans une comparaison, telles que les horodatages, les adresses d’objets et les identifiants uniques.

Avec Kaleidoscope 4, les utilisateurs peuvent également transformer n’importe quelle comparaison en un document de fusion qui peut être édité en ligne. Il existe également une intégration du débogueur pour les développeurs Python, des métadonnées telles que le type de fichier, la taille, les dates et l’encodage dans les propriétés du fichier, ainsi qu’une nouvelle fenêtre de bienvenue qui accélère les processus de création de nouvelles comparaisons ou de recherche de comparaisons récentes.

« Comme nos clients, nous comptons sur Kaleidoscope pour faire notre travail, ce qui indique que nous avons un engagement à long terme envers son amélioration continue. Et lorsque nous ajoutons toutes ces nouvelles fonctionnalités, comme la coloration syntaxique et les filtres de texte, nous rendons notre propre travail plus facile et plus amusant », a déclaré Christopher Atlan, PDG de Leitmotif.

Un détail important à propos de Kaleidoscope 4 est que l’application est désormais basée sur un modèle d’abonnement. Les prix commencent à 8 $ par mois pour le plan annuel, avec 50 % de réduction la première année pour les clients actuels qui souhaitent effectuer une mise à niveau. Plus de détails peuvent être trouvés sur le site Web de Kaléidoscope.

