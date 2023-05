Portal a maintenant une application Mac pour vous aider à vous concentrer et à vous détendre avec les sons Spatial Audio

Portal est une application iPhone et iPad populaire qui aide les utilisateurs à faire face au « monde rempli de distractions d’aujourd’hui » en affichant des extraits de scènes de la nature combinés à des sons réels dans Spatial Audio qui vous aident à vous concentrer, à vous détendre ou même à dormir. Cette semaine, Portal a annoncé qu’il apportait son application sur Mac pour la première fois.

Portal arrive sur Mac avec plus de 80 scènes et sons Spatial Audio

La version Mac a le même objectif que l’application iOS. Mais certaines choses ont été modifiées pour tirer parti de l’environnement de bureau. Au lieu de verrouiller l’utilisateur sur une application, Portal sur Mac transforme les vidéos en fonds d’écran animés. Et avec l’aide du système audio avancé du Mac, qui comprend Spatial Audio, la sensation d’immersion est encore plus remarquable.

« Alors que la plupart des applications de productivité se penchent sur la façon dont nos habitudes et nos comportements peuvent nous rendre plus productifs, nous nous concentrons sur l’extérieur et sur l’impact profond de notre environnement sur notre façon de penser, de ressentir et d’agir », explique l’entreprise.

Les emplacements des vidéos et des sons ont été « méticuleusement » choisis par l’équipe de Portal, qui a capturé plus de 80 scènes à travers le monde. Selon les développeurs, l’idée est de représenter « le sentiment de ces lieux incroyables d’une manière qui peut améliorer la productivité et inspirer la créativité sans détourner votre attention ».

Et tout comme l’application iOS, Portal pour Mac s’intègre également aux lumières Philips Hue et Nanoleaf, vous pouvez donc créer un environnement encore plus immersif en changeant les lumières de votre maison en fonction des couleurs de thème que vous avez choisies dans Portal. Il existe également une prise en charge de l’application Raccourcis et des optimisations pour que l’application fonctionne correctement sur les Mac Apple Silicon.

Essayez-le gratuitement

Vous pouvez essayer Portals gratuitement en le téléchargeant sur l’App Store pour iPhone, iPad et Mac. Cependant, le déverrouillage de toutes les scènes nécessite un achat intégré de 9,99 $ par mois ou 49,99 $ par an. Alternativement, une licence à vie est disponible pour 249,99 $. Il convient de noter que la version Mac est offerte sans frais supplémentaires pour les abonnés actuels.

Plus de détails sur l’application peuvent être trouvés sur le site officiel de Portal.

