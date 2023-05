Nous entrons dans une ère où les images valent les mots, et c’est bien peu

Les images créées par l’intelligence artificielle ont changé la façon dont nous regardons toute image que nous trouvons sur les réseaux sociaux. Tout pourrait être faux ou modifié. Réfléchir à la façon de rendre reconnaissables les produits créés par l’intelligence artificielle est la première étape pour commencer à vivre avec ces logiciels.

Une femme regarde vers la caméra. Elle a de longs cheveux noirs raides et des lèvres encore plus foncées. Il a un œil avec une pupille ronde et l’autre avec une pupille en forme de fente. L’ensemble du visage est couvert de poils épais et tachetés. La bouche et le nez sont entourés de longues moustaches. C’est une femme chat, photographie publiée en 1932 par Wanda Wulz, photographie de Trieste. Le nom de l’œuvre est Moi + Chat et l’image est l’un des premiers exemples de retouche photo. Il a fallu du temps, de la profession et de l’expérience pour le faire. Et peut-être même une petite expérimentation. Désormais, la même photo peut être créée en quelques secondes par n’importe quelle intelligence artificielle spécialisée dans l’image. Et peut-être, rythme Wulz, même avec des effets plus réalistes.

Le 22 mai, une photo d’une explosion à côté du bâtiment du Pentagone a semé la panique sur les marchés. Les indices boursiers des États-Unis se sont effondrés pendant quelques minutes, brûlant des milliards de dollars d’investissements. L’image avait été créée avec l’intelligence artificielle. D’une première reconstruction, on peut voir que l’auteur n’a même pas été attentif à l’utilisation de toutes les précautions nécessaires pour rendre plus réalistes les images créées par l’intelligence artificielle. Une patrouille de comptes avec un chèque bleu a fait le reste sur Twitter, après tout, le chèque bleu peut maintenant être acheté pour huit dollars par mois.

Comment la valeur d’une image a changé

Feriez-vous un jour confiance à un SMS anonyme ? Quelques lignes écrites sur Twitter qui attribuent peut-être à Elly Schlein et Giorgia Meloni l’idée de dissoudre leurs soirées pour en créer une nouvelle ensemble ? Difficile, à moins de faire partie de l’élite Illuminati qui croit aussi aux chemtrails et à la Terre non sphérique. Et si au lieu de deux lignes anonymes, la nouvelle du nouveau parti dirigé par Schlein-Meloni était une image ? La photo d’une rencontre secrète entre eux, dans un endroit censé être à l’abri des caméras. Peut-être accompagné d’un audio extrait de la conversation. La nouvelle serait alors plus reconnaissable, aurait plus d’impact, capterait mieux l’attention des lecteurs.

Jusqu’à il y a quelques mois, il fallait un peu de patience et beaucoup d’expérience avec les programmes d’édition pour mettre en place toute cette configuration. Maintenant, juste quelques invites bien faites. Avant vous aviez besoin d’une compétence, maintenant vous avez juste besoin d’une idée. Il suffit de quelques minutes pour le traduire en photo ou en message vocal. Peut-être même pas. Les images et le son, du moins ceux sans source, ne seront pas plus crédibles que n’importe quel texte anonyme.

Le filigrane de l’intelligence artificielle

Tout comme avec les fausses nouvelles, les utilisateurs devront être plus prudents. Pour comprendre si un compte diffuse de fausses nouvelles ou de vraies nouvelles. Mais cela ne suffit pas. Tout comme pour les fake news, il appartiendra également aux plateformes sur lesquelles ces images sont publiées de comprendre comment les identifier et les signaler aux utilisateurs. Une idée existe déjà : et c’est celle du filigrane. Une texture invisible qui permet au logiciel de reconnaître ce qui a été construit avec l’intelligence artificielle.

Dans un article intitulé A Watermark for Large Language Models, un groupe de chercheurs de l’Université du Maryland a théorisé la possibilité de créer un filigrane dans des textes créés par des intelligences artificielles telles que ChatGPT. Tout serait basé sur des listes de mots, définissant des motifs de mots qui reviennent à des points précis du texte, il est possible de créer une série de marques imperceptibles pour les utilisateurs mais très claires pour un logiciel. Le même filigrane peut être utilisé pour des images, avec des dégradés de couleurs différents ou pour du son, avec des fréquences non perceptibles à la première écoute.

