Avaka R1: Le vélo électrique de ville, puissant, équipé et design actuellement à -57%

À une époque où les options de transport durable gagnent en popularité, l’Avaka R1 Electric City Bike se distingue comme une innovation remarquable. Ce vélo électrique de pointe allie style, performance et fonctionnalité pour offrir une expérience de déplacement urbain sans faille. Avec ses caractéristiques impressionnantes et sa technologie avancée, l’Avaka R1 établit une nouvelle norme dans le monde des vélos électriques.

Avaka R1 Electric City Bike : Un vélo électrique complet

L’Avaka R1 Electric City Bike est spécialement conçu pour les environnements urbains, où la commodité, l’efficacité et l’éco-responsabilité sont d’une importance capitale. Il répond aux besoins des navetteurs, des cyclistes de loisir et des personnes soucieuses de l’environnement qui recherchent une alternative aux modes de transport traditionnels. Que ce soit pour naviguer dans les rues animées de la ville ou parcourir des chemins pittoresques, l’Avaka R1 est le compagnon idéal pour chaque aventure urbaine.

Au cœur de l’Avaka R1 se trouve un puissant moteur brushless de 250W à grande vitesse. Ce moteur léger est conçu pour offrir des performances optimales tout en maintenant une efficacité énergétique. Grâce à sa conception à engrenages en étoile, le moteur peut amplifier le couple, ce qui améliore le rendement de conversion de l’énergie et offre une expérience de conduite plus fluide. L’Avaka R1 allie puissance et efficacité pour garantir une expérience de conduite passionnante et respectueuse de l’environnement.

Équipé d’une batterie au lithium 36V 9Ah, l’Avaka R1 offre une puissance et une autonomie impressionnantes. Ce pack de batteries est intégré de manière transparente dans le cadre, garantissant un design épuré et esthétique. Avec un mode d’assistance électrique pouvant atteindre 80 kilomètres, l’Avaka R1 permet aux cyclistes de parcourir de longues distances en toute confiance sans se soucier de l’autonomie de la batterie. De plus, les propriétés étanches et antipoussière du pack de batteries améliorent la durabilité du vélo, le rendant adapté à différentes conditions météorologiques.

L’Avaka R1 se démarque par une impressionnante autonomie en mode cyclomoteur de 60 kilomètres. Cette portée remarquable garantit aux cyclistes de pouvoir parcourir de longues distances sans avoir besoin de recharges fréquentes. Que ce soit pour les trajets quotidiens ou les balades tranquilles du week-end, l’Avaka R1 offre la liberté d’explorer sans limitations.

Avec sa capacité exceptionnelle à grimper les pentes, l’Avaka R1 surmonte les inclinaisons abruptes avec facilité. La pente maximale de 25 degrés du vélo en fait un choix fiable pour les cyclistes confrontés à des terrains vallonnés lors de leurs déplacements urbains. Dites adieu aux difficultés de la montée et embrassez la liberté de conquérir n’importe quelle pente avec l’Avaka R1.

L’Avaka R1 arbore un design de cadre simple et élégant qui intègre parfaitement le pack de batteries. Cette conception innovante garantit que l’apparence du vélo ne diffère pas des vélos traditionnels. De plus, le cadre léger améliore la maniabilité et la facilité de manipulation, en faisant un choix pratique et efficace pour les navetteurs urbains.

Ce vélo électrique est équipé de roues de 700C*32C pouces offrant confort et stabilité sur diverses surfaces routières. Les pneus sont dotés de fonctions antidérapantes et antivibrations, garantissant une expérience de conduite souple et agréable. Avec une durée de vie plus longue et des performances améliorées, ces pneus offrent une combinaison gagnante de vitesse, d’efficacité et d’effort minimal.

L’Avaka R1 est équipé d’un système de freinage à disque de marque ZOOM de Taiwan, avec des freins à disque à l’avant et à l’arrière. Cette configuration garantit une dissipation rapide de la chaleur, permettant un freinage efficace et fluide. En cas d’urgence, la fonction de coupure automatique de l’alimentation garantit la sécurité du cycliste tout en maintenant une performance de freinage efficace.

La suspension de la fourche avant de l’Avaka R1 réduit efficacement les perturbations causées par les conditions routières inégales. Cette caractéristique offre aux cyclistes une expérience de conduite ultime en absorbant les chocs et les vibrations, leur permettant de naviguer en douceur sur différents terrains.

Le système de changement de vitesses Shimano 7, associé à un pédalier en alliage d’aluminium personnalisé de 52T, offre des changements de vitesses précis et fiables. La combinaison classique de sept vitesses à l’avant et à l’arrière améliore le plaisir de la conduite et offre une durabilité exceptionnelle, permettant aux cyclistes de profiter pleinement de leur expérience de conduite.

Ce vélo est équipé d’une béquille à double support qui permet un stationnement facile sur le côté de la route, offrant une excellente stabilité. Cette caractéristique permet aux cyclistes de garer leur vélo facilement, sans craindre de basculement ou d’instabilité, ajoutant un niveau supplémentaire de commodité à leur quotidien.

L’Avaka R1 est équipé d’un écran LCD haute définition qui affiche des informations essentielles telles que la vitesse, la puissance, le kilométrage, le rapport de vitesses, le temps de conduite et les informations en temps réel. Cette fonction garantit aux cyclistes un accès facile à toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées pendant leurs trajets.

L’Avaka R1 Electric City Bike représente une avancée majeure dans la technologie des vélos électriques. Avec son moteur puissant, sa batterie longue durée et son design élégant, il offre une expérience de conduite supérieure pour les navetteurs urbains. La combinaison de fonctionnalités avancées, notamment le système de freinage à disque mécanique, la suspension de la fourche avant et les vitesses Shimano 7, en fait un choix exceptionnel dans sa catégorie. Que ce soit pour les trajets quotidiens ou les balades tranquilles, l’Avaka R1 offre un moyen de transport fiable, respectueux de l’environnement et agréable.

