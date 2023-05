WhatsApp ne fonctionnera plus sur ces smartphones – liste complète [ICYMI]

Les appareils plus anciens cessent souvent de prendre en charge WhatsApp, et les plus récents sont publiés. En effet, à compter du 31 décembre, l’application de messagerie ne fonctionnerait plus sur plus de 49 appareils. Cet article contient la liste complète.

WhatsApp publie souvent des mises à jour et parfois, les combinés plus anciens ne peuvent plus suivre. Ainsi, par exemple, sur les iPhones exécutant iOS 10 et iOS 11, l’application de messagerie largement utilisée a cessé de fonctionner le 24 octobre. De plus, cette fois, seuls deux iPhones perdront l’accès à l’application de messagerie aux côtés d’un tas de vieux smartphones Android.

Bien sûr, nous parlons de smartphones d’il y a quelques années, il y a donc de fortes chances que vous soyez passé à un modèle plus récent. Cependant, il est normal de voir des smartphones obsolètes en usage aujourd’hui. Malheureusement, si le vôtre est sur la liste, WhatsApp ne sera plus disponible à partir du 31 décembre.

Voici une liste de ceux qui ont été impactés. Comme il n’y a que 49 gadgets au total dans celui-ci, nous les avons classés par ordre alphabétique pour faciliter la recherche des utilisateurs.

La liste des smartphones qui ne pourront plus utiliser Whatsapp

iPhone 5

iphone 5c

Archos 53 Platine

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Compagnon

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Adopter

LG Lucide 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Double

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Double

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Double

LG Optimus L5II

LG Optimus L7

LG Optimus L7II

LG Optimus L7 II Double

LG Optimus Nitro HD

Mémo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Galaxy S2

Le mini-samsung galaxy

Samsung Galaxy Tendance II

Samsung Galaxy Tendance Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Malheureusement, pour continuer à utiliser WhatsApp si votre smartphone figure sur cette liste, vous devrez passer à un modèle plus récent.

