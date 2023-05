Google Pixel Fold obtient une date de lancement

Google organisera la conférence I/O 2023 le 10 mai. Lors de cet événement, la société présentera officiellement sa dernière série de téléphones mobiles haut de gamme. Ce sera la série Google Pixel 8. En plus de cette série, il lancera également le nouveau Google Pixel Fold. Ce sera la première fois que l’entreprise s’essaiera à un appareil pliable. Il existe déjà un rendu officiel de cet appareil montrant son design et sa forme.

Le Google Pixel Fold utilisera le style de conception de la série Pixel. À l’arrière, cet appareil utilisera le même design de barre longue avec un petit renflement, tout comme la série Pixel. Cet appareil est livré avec trois objectifs de caméra sur la barre. Le cadre est très rond, et la prise en main devrait être plus confortable.

Selon les rapports, les capteurs à trois caméras du Pixel Fold sont un appareil photo principal de 64 MP (IMX787), un téléobjectif de 10,8 MP (S5K3J1) et un appareil photo grand angle de 12 MP (IMX386). Dans le même temps, l’écran extérieur utilise un écran OLED de 5,8 pouces et l’écran intérieur est un écran OLED de 7,6 pouces. Les deux écrans prennent en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

De plus, le nouveau téléphone mobile sera équipé de la propre puce Tensor G2 de Google. Il utilisera également une puce de sécurité Titan M2 dédiée avec 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 3.1. Google prévoit de démarrer l’activité de pré-commande Pixel Fold après la sortie officielle du 10 mai. Cependant, cet appareil commencera à être expédié fin juin.

Rumeurs Google Pixel Fold

Le Google Pixel Fold est l’un des téléphones mobiles les plus attendus de 2023. Il s’agit du premier téléphone pliable de Google, et il devrait concurrencer d’autres téléphones pliables comme le Samsung Galaxy Z Fold 4 et le Huawei Mate X2. Voyons maintenant ce que nous savons du Google Pixel Fold, y compris sa conception, ses fonctionnalités, sa date de sortie et son prix.

Conception

Le Google Pixel Fold devrait avoir un design similaire à celui du Samsung Galaxy Z Fold 4. Il aura un écran de couverture à l’extérieur et un écran plus grand de type tablette une fois plié. Le téléphone devrait être plus large que le Galaxy Z Fold 4, avec un aspect carré de l’avant lorsqu’il est déplié. Il sera fait de verre et de métal, ce qui lui donnera un aspect haut de gamme. Le téléphone devrait également être « vraiment lourd ».

Caractéristiques

Le Google Pixel Fold devrait avoir un écran OLED pliable de 7,6 pouces avec une résolution de 2208 x 2480 pixels. Il sera alimenté par une puce Tensor G2 et sera livré avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cet appareil aura également une configuration triple caméra à l’arrière, avec un capteur principal de 64MP, un capteur ultra-large de 10,8MP et un capteur téléobjectif de 12MP. Le téléphone devrait avoir une caméra frontale de 12 mégapixels. Sous le capot, il y aura une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil.

Nous attendons des fonctionnalités telles que le déverrouillage du visage, un taux de rafraîchissement de 90 à 120 Hz, des indices de résistance à l’eau IP68 et des dos en verre pour le chargement sans fil. Cet appareil devrait également prendre en charge la charge sans fil inversée, permettant aux utilisateurs de charger d’autres appareils sans fil à l’aide du Pixel Fold.

Logiciel

Le Google Pixel Fold devrait fonctionner sur Android 14, qui devrait avoir des fonctionnalités telles que la réponse intelligente étendue, le mode Focus et une reconnaissance vocale améliorée. Il utilisera une interface personnalisée conçue spécifiquement pour l’écran pliable. L’appareil devrait également comporter plusieurs fonctionnalités logicielles uniques à la gamme Pixel, notamment Google Assistant, des fonctionnalités d’appareil photo exclusives à Pixel et les algorithmes d’apprentissage automatique de Google pour améliorer les performances et la durée de vie de la batterie.

Une caractéristique supposée du Pixel Fold est un nouveau mode multitâche, qui permettrait aux utilisateurs d’exécuter plusieurs applications simultanément sur un écran plus grand. Ce serait une amélioration significative par rapport aux smartphones actuels, qui sont limités au multitâche sur écran partagé.

Date de sortie et prix

La date de sortie du Google Pixel Fold est le 10 mai, mais l’expédition commencera en juin. Le prix du téléphone n’est pas non plus encore confirmé, mais il devrait se situer entre 1 300 $ et 1 500 $, selon un leaker sur Twitter, Yogesh Bear.

L’impact potentiel du Pixel Fold sur le marché dépendra de plusieurs facteurs, notamment son prix et sa disponibilité. Les téléphones pliables sont actuellement au prix fort. Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est au prix de 1 999 $ et le Huawei Mate Xs est au prix de 2 499 €. Si le Pixel Fold a un prix similaire, il peut être difficile d’attirer des utilisateurs qui ne sont pas prêts à payer un prix aussi élevé pour un smartphone.

Cependant, Google a la réputation d’offrir des produits de haute qualité à un prix abordable. Cela pourrait faire du Pixel Fold une option plus attrayante pour les utilisateurs. L’entreprise pourrait également tirer parti de sa solide notoriété et de son expertise en marketing. Ceux-ci seraient très utiles pour positionner le Pixel Fold comme un produit désirable et innovant.

Conclusion

Le Google Pixel Fold est l’un des smartphones les plus attendus de 2023. Il s’agit du premier téléphone pliable de Google, et il devrait rivaliser avec ses principaux rivaux. Les goûts du Samsung Galaxy Z Fold 4 et du Huawei Mate X2 sont sûrement sur la liste. En termes de design, il sera très similaire au Samsung Galaxy Z Fold 4. L’appareil aura un écran de couverture à l’extérieur et un écran plus grand, semblable à une tablette, lorsqu’il se repliera. Nous aurons un écran OLED pliable de 7,6 pouces mais la puce sera la puce Google Tensor G2. La puce ne devrait pas être un gros problème puisque les acheteurs de téléphones pliables ne se concentrent pas sur les performances.

