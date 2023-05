Samsung dévoile le Smart Monitor M8 de nouvelle génération avec un design de type iMac, USB-C, AirPlay, webcam

Samsung a annoncé que son populaire Smart Monitor M8 recevrait une mise à jour pour 2023. La dernière version de l’écran sera disponible en options 32 et 27 pouces avec une version mise à jour du design super mince que nous avons vu arriver pour la première fois en 2022. comme USB-C, AirPlay et la webcam intégrée restent tandis que les nouvelles fonctionnalités incluent la prise en charge HDR 10+, l’orientation portrait, etc.

Samsung a annoncé aujourd’hui les détails du nouveau Smart Monitor M8 et de ses deux frères et sœurs plus abordables dans un communiqué de presse :

La gamme 2023 comprend la prochaine génération du Smart Monitor M8 primé en 32 pouces et une nouvelle taille d’écran de 27 pouces, disponible en quatre options de couleurs élégantes.

Caractéristiques du moniteur intelligent Samsung M8

Écran 32 ou 27 pouces

Résolution 4K à 3840 x 2160

Format d’image 16:9

Connectivité par câble unique USB-C avec alimentation directe de 65 W

HDR 10+

99 % sRGB

Luminosité de 400 nits

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Cadres minces et conception globale mince à moins de 11,39 mm d’épaisseur

Se double d’un téléviseur intelligent avec Apple AirPlay

Caméra Web SlimFit incluse

Disponible en blanc chaud, rose coucher de soleil, bleu lumière du jour et vert printemps

Au prix de 699,99 $ et 649,99 $ – lancement en juin

Avis de Netcost-security.fr

Comme je l’ai déjà écrit, le Samsung Smart Monitor M8 2022 est un ensemble convaincant pour ceux qui veulent une résolution 4K, USB-C et un grand écran à un prix abordable.

Dans l’ensemble, la version 2023 ne semble pas très différente en termes de spécifications. Il aurait été agréable de voir Samsung augmenter la puissance de transmission de 65 W à quelque chose comme 90 W ou plus. Mais dans l’ensemble, il reste un excellent rapport qualité-prix à 699,99 $ pour un moniteur 4K de 32 pouces avec USB-C.

Quelque chose à garder à l’esprit, si HDR 10+ et l’orientation portrait ne sont pas importants pour vous, le Smart Monitor M8 2022 à prix réduit peut être une excellente décision.

Les versions 2023 des M8, M7 et M5 débarqueront en juin, restez à l’écoute car nous aurons une couverture dès qu’elles le feront.

Moniteur intelligent Samsung M8 2022

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :