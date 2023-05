Windows 11 pour obtenir un nouvel assistant IA – Copilot

Microsoft a annoncé aujourd’hui que Windows 11 inclura un assistant IA appelé Copilot. La société l’a révélé lors de son événement annuel Build Developer. Cet utilitaire de la barre latérale du système d’exploitation assiste les utilisateurs dans une variété de tâches, y compris le résumé du contenu, la réécriture, la reformulation et plus encore. Selon Microsoft, Copilot peut augmenter l’efficacité des utilisateurs et augmenter la productivité du travail et des études.

En tant que meilleure version de Bing Chat, Copilot a été publié par Microsoft plus tôt cette année. Bing Chat est un outil de chatbot qui utilise la technologie GPT-4 du robot de chat OpenAI pour permettre aux utilisateurs de discuter en langage naturel avec le moteur de recherche Bing. Cette fonction a été intégrée à Windows 11 par Copilot. Il permet aux utilisateurs d’y accéder depuis n’importe quelle application pour obtenir des recommandations et des actions intelligentes qui répondent à leurs besoins.

L’utilisateur peut, par exemple, ouvrir la barre latérale Copilot tout en lisant un article dans un navigateur et saisir des mots tels que « résumé », « réécrire » ou « interprétation ». Lorsque cela se produit, Copilot renverra les bons résultats en fonction du contenu de l’article et les affichera dans la barre latérale. Les utilisateurs peuvent également poser des questions générales ou spéciales à Copilot, et Copilot recherchera le contenu pertinent en ligne et répondra avec les bons détails. Les utilisateurs peuvent également modifier rapidement les paramètres système, gérer les fichiers ou se connecter à d’autres applications via Copilot dans les paramètres, les gestionnaires de fichiers ou d’autres applications.

Copilot est un véritable PA sur Windows 11

Selon Microsoft, Copilot est un véritable « Personal Assistant » (PA). La société affirme qu’elle connaît l’intention et le contexte de l’utilisateur. De ce fait, il offre l’aide la plus adaptée et la plus utile. Copilot n’est pas simplement un outil de recherche ou un assistant vocal. Copilot, selon Microsoft, est basé sur le cloud computing et la technologie de l’IA. L’entreprise affirme également qu’elle possède d’excellentes compétences en matière d’apprentissage et de mise à l’échelle. Microsoft invite les développeurs à créer des plugins et des extensions pour celui-ci.

Microsoft affirme également que Copilot, l’un de ses outils d’IA les plus récents, incarne sa vision de l’avenir du système d’exploitation Windows 11. Selon IT Home, Microsoft a l’intention de déployer Copilot pour tous les utilisateurs de Windows 11 plus tard cette année. Cependant, la société commencera à tester cette fonctionnalité en version bêta avec Windows 11 en juin de cette année.

