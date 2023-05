Même le moindre bruit de la circulation a des effets négatifs sur la performance au travail

C’est ce que révèlent de nouvelles recherches sur le bruit de fond de la circulation qui ont montré que seulement 40 décibels ont un impact néfaste sur la concentration et les performances cognitives.

Le trafic routier est la principale source de nuisances sonores. Son son, composé de moteurs, de résistance à l’air, de pneus qui roulent et de klaxons, est très souvent gênant et insupportable, même minime, avec des impacts négatifs non seulement sur notre santé, mais aussi sur les performances au travail. C’est ce que révèle une nouvelle recherche menée par une équipe de recherche de l’Université de technologie Chalmers de Göteborg, en Suède, qui a testé les effets du bruit de la circulation sur la concentration, observant une baisse des performances cognitives déjà à des niveaux qui ne dépassent pas 40 décibels (Db) , égal au bruit que nous percevons à l’intérieur de nos maisons ou dans un bureau en ville. Des études antérieures ont déjà établi un lien entre le bruit de la circulation routière et une série d’effets sur la santé, notamment les troubles du sommeil, le stress, les maladies cardiovasculaires et métaboliques, mais les nouvelles découvertes de cette recherche, détaillées dans l’International Journal of Environmental Research and Public Health, attirent l’attention. à un problème oublié que l’urbanisation croissante exacerbe.

Ces dernières années, disent les chercheurs, la distance entre les routes et les nouveaux bâtiments s’est progressivement réduite, avec des niveaux de pression acoustique qui, dans de nombreux cas, ne tiennent pas compte des impacts négatifs du bruit environnemental. « Ce qui rend notre étude unique, c’est que nous avons pu démontrer une baisse des performances cognitives à des niveaux de bruit allant jusqu’à 40 dB, ce qui correspond au niveau de bruit normal dans un bureau ou une cuisine », a déclaré Leon Müller, doctorant à la Division d’acoustique appliquée du Département d’architecture et de génie civil de l’Université de technologie de Chalmers et auteur principal de l’étude.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont mené une série de tests dans lesquels ils ont demandé à un groupe de volontaires de regarder un écran d’ordinateur et de réagir lorsque certaines lettres étaient affichées. Au cours de ces expérimentations, ils ont reproduit trois conditions sonores différentes – silence total, circulation à 10 mètres et circulation à 50 mètres, simulant dans les deux cas le son de 600 passages de poids lourds par heure et le normalisant au même niveau de 40 dB perçu à l’intérieur d’un bâtiment intérieur. « Les pistes audio qui simulaient des survols, dans lesquels le son change de manière significative au passage du véhicule, étaient généralement celles qui ennuyaient le plus les participants au test », a expliqué Müller. Cela peut être dû au fait que le trafic plus éloigné est perçu comme un bruit plus constant. »

Dans un autre test, qui a modélisé le son à basse fréquence, les chercheurs ont démontré que ce bruit est principalement généré par un trafic intense à basse vitesse, qui est particulièrement difficile à éliminer même avec des fenêtres et des bâtiments bien isolés qui respectent les normes de construction et l’insonorisation des lignes. guide. « Les calculs pour différents types de façades montrent qu’il est difficile d’obtenir des environnements acoustiques intérieurs idéaux à proximité de routes très fréquentées », a déclaré Jens Forssén, professeur d’acoustique appliquée à l’Université de technologie de Chalmers et co-auteur de l’étude. Réduire la vitesse n’est pas une solution, car nos calculs montrent que l’exposition au bruit intérieur peut augmenter même à des vitesses inférieures. »

Forssén a également souligné que le bruit et l’environnement acoustique sont un facteur souvent considéré trop tard dans les processus de construction et que la solution la plus efficace pourrait être d’éviter la densification urbaine dans les zones où le bruit de la circulation aurait un impact excessif sur la santé et le bien-être. . Même des niveaux modérés de bruit de la circulation peuvent affecter les performances cognitives et la charge de travail perçue. D’autres études seraient inestimables pour mieux comprendre l’impact de la distance de la route sur la réponse humaine au bruit de la circulation. »

