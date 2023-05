Intel propose l’architecture x86-S pour un jeu d’instructions CPU plus simple et plus efficace

Tourné vers l’avenir : après avoir été battu par AMD en introduisant le premier jeu d’instructions véritablement 64 bits dans le monde des processeurs x86, Intel tente maintenant de devancer son concurrent historique en travaillant sur un ISA x86 simplifié. La compatibilité 16 bits a disparu pour de bon, tandis que les logiciels 32 bits devraient être sûrs pour le moment.

Le jeu d’instructions x86 a été introduit pour la première fois par Intel en 1978 avec le processeur 8086 16 bits, et la société Santa Clara prévoit maintenant d’amener enfin ses processeurs informatiques dans le futur avec une architecture en mode 64 bits uniquement. L’ISA x86S (ou X86-S) proposé est encore en phase de conception et de rétroaction, et il fournirait l’une des plus grandes mises à niveau de l’architecture x86 depuis l’introduction des registres 64 bits et de l’adressage mémoire avec le jeu d’instructions x86-64. .

Comme le souligne Intel sur son blog technologique, la longue durée de vie de l’architecture x86 a abouti à l’un des écosystèmes logiciels les plus riches existant aujourd’hui avec une « énorme » base installée de PC, de cloud et d’appareils mobiles. L’architecture 64 bits connue aujourd’hui sous le nom de x86-64, qui a d’abord été introduite sur le marché par AMD puis adoptée par Intel il y a 20 ans, est devenue le mode de fonctionnement dominant des logiciels et des systèmes d’exploitation modernes.

Microsoft ne fournit plus de version 32 bits uniquement de Windows 11, indique Intel, et le firmware intégré aux cartes mères Intel n’offre plus de support natif pour les systèmes d’exploitation « non UEFI64 » comme MS-DOS ou les anciennes versions de Windows 32 bits. Les systèmes d’exploitation 64 bits sont aujourd’hui la norme pour l’informatique moderne, car ils conservent la capacité d’exécuter des applications 32 bits (Win32) presque parfaitement alors qu’ils n’ont plus de support (natif) pour les applications 16 bits.

Intel pense que la popularité du x86-64 offre enfin une opportunité de simplifier l’écosystème hardware et logiciel x86. Le nouveau x86-S ISA supprime certains modes hérités qui ont très peu d’utilité dans les environnements d’exploitation modernes, indique la société, à l’exception du démarrage du processeur en mode 8086, puis de la transition vers un mode de fonctionnement 64 bits exclusif.

Le livre blanc x86-S fournit une liste complète des changements apportés par la nouvelle architecture au jeu d’instructions x86 classique. L’ISA 64 bits uniquement supprime l’anneau 1 et l’anneau 2 de la hiérarchie de protection du processeur, car ils sont désormais inutiles pour les logiciels modernes en plus des modes anneau 0 (Core) et anneau 3 (applications utilisateur). Le prise en charge de l’adressage 16 bits a également disparu, ainsi que le mode réel 16 bits, les applications 32 bits dans l’anneau 0, certains « bits de mode de système d’exploitation inutilisés », et plus encore.

Le X86-S devrait fournir une grande compatibilité pour les applications Win32 32 bits, de sorte que les passionnés de jeux rétro et de logiciels comme le vôtre seraient en sécurité pour le moment. En ce qui concerne le prise en charge héritée des systèmes d’exploitation 64 bits antérieurs, Intel affirme que la technologie de virtualisation est suffisamment mature pour fournir des solutions logicielles et matérielles pour satisfaire les utilisateurs. Tout le reste (systèmes d’exploitation 16 bits, DOS, 32 bits), suggère Intel, ne fonctionnera que dans les émulateurs et les machines virtuelles.

