Les meilleurs claviers MIDI pour Mac et le nouveau Logic Pro pour iPad [2023 Edition]

Bienvenue dans notre édition 2023 des meilleurs claviers MIDI pour iPad et Mac. Avec la révélation de Logic Pro pour iPad plus tôt ce mois-ci (il est temps pour Apple) et son prochain lancement officiel le 23 mai 2023, il semble opportun de passer en revue certaines nouvelles versions et les meilleurs contrôleurs de clavier matériels pour vraiment mettre le nouveau version mobile du logiciel musical phare d’Apple pour fonctionner. L’interface tactile de Logic Pro pour iPad est fantastique jusqu’à présent, mais il n’y a rien de tel que de se familiariser avec un clavier MIDI lorsqu’il s’agit de jouer des progressions d’accords, d’écrire des riffs et des mélodies, de frapper des rythmes sur certains pads de batterie bonus et de compléter les commandes de l’écran tactile avec potentiomètres de contrôle assignables. Faisons donc le point sur les dernières versions ainsi que sur certains piliers qui valent encore votre temps (et votre argent) dans le cadre de notre édition 2023 des meilleurs claviers MIDI pour iPad et Mac.

Meilleurs claviers MIDI pour iPad et Mac – AKAI

Favoris personnels, pads de batterie rétroéclairés bonus, potentiel d’E/S étendu

La gamme MPK d’AKAI fait depuis longtemps partie de mes modèles préférés, du MPK 225/249/261 à des options plus compactes, mais elle a sorti quelques nouveaux modèles l’année dernière pour offrir certains des meilleurs claviers MIDI pour Mac et Utilisateurs d’iPad en déplacement et en home studio. Après le lancement de son MPK Mini Play MK3 équipé d’un haut-parleur et d’un écran OLED, il a dévoilé sa première plate-forme de production tout-en-un MPC Key 61 avec un écran multi-touch avant une version mise à jour du « clavier de contrôleur le plus populaire au monde ». ” avec le nouveau MPK Mini Plus.

Mini clavier MPK 37 touches

Pads RVB MPC

Séquenceur 64 pas intégré

Trois sorties CV 1/8″ (3,5 mm)

Deux entrées/sorties d’horloge CV 1/8″ (3,5 mm)

Deux ports d’entrée/sortie MIDI DIN

Entrée pédale de sustain

Modes accords et gammes

Alimentation via USB Type-B (alimenté par bus ou connecté à un adaptateur mural)

Évitant le haut-parleur intégré et les sons intégrés du dernier modèle Play, le MPK Mini Plus établit un bel équilibre entre un clavier complet et une solution particulièrement compacte à un prix relativement abordable. Vous regardez certainement des touches miniatures ici et nous en avons quelques-unes ci-dessous qui fourniront une configuration portable avec des touches plus grandes, mais AKAI a chargé le contrôleur de clavier MIDI Mac, iPhone et iPad avec des pads de batterie rétroéclairés, son remarquable contrôleur de modulation de style joystick, molettes de pitch et de modulation, CV I/O pour les utilisateurs modulaires, et même un séquenceur intégré, entre autres. Obtenez plus de détails dans notre couverture de lancement.

Clés iRig 2

Bon rapport qualité-prix, différentes options de taille et de nombreux connecteurs de câble inclus dans la boîte (USB-C, USB-A, Lightning)

Si vous cherchez à marquer un nouveau contrôleur de clavier MIDI pour iPad (ils fonctionnent également avec Mac et iPhone), la gamme IK Multimedia iRig Keys 2 vaut le détour. Non seulement ils sont plus abordables en ce qui concerne les versions relativement récentes, mais ils incluent également tous les câbles de connexion à peu près n’importe quel utilisateur d’équipement Apple pourrait avoir besoin. Alors que certaines des plus grandes marques de production musicale auront besoin d’un adaptateur ou d’un concentrateur pour se connecter directement à la prise USB-C de votre iPad, IK livre tout dans la boîte :

Câble de connexion Lightning vers micro-USB

Câble de connexion USB-A vers micro-USB

Câble de connexion USB-C vers micro-USB

Adaptateur 2,5 mm TRS mâle vers MIDI femelle

La gamme iRig Keys 2 présentée ici offre « une compatibilité améliorée pour les derniers appareils mobiles, une entrée et une sortie MIDI complètes et plusieurs options d’alimentation », ainsi qu’une suite de boutons de commande assignables supplémentaires et vos switchs d’octave habituels, molette de pitch bend, et molette de modulation. Ils n’ont pas les pads de batterie que vous trouverez chez AKAI ci-dessus (c’est à cela que sert son contrôleur de groove MIDI iRig Pads), mais ils fournissent les éléments les plus importants d’un contrôleur de clavier MIDI et sont également disponibles en trois modèles différents. . Le mini, évidemment le plus portable du groupe, offre un jeu particulièrement petit de 25 touches élastiques avec très peu de lancer (d’après mon expérience), l’option de niveau intermédiaire le porte jusqu’à 37 touches, et la variante pro échange la miniature touches pour 25 poussoirs d’action de synthé « plein format ».

Meilleurs claviers MIDI à moins de 110 $

Arturia MiniLab 3 109 $

AKAI Pro LPK25 59 $

AKAI MPK Mini MKII 97 $

Clavier MIDI Nektar SE25 touches 47 $

Clavier MIDI Nektar SE49 touches 85 $

Microlab Arturia 25 touches 80 $

Arturia 25 touches MiniLab MkII 77 $

Alesis VMini 25 touches 58 $

Ou passez au sans fil – Meilleurs claviers MIDI Bluetooth pour Mac et iPad

Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, les personnes utilisant un iPad USB-C comme les derniers modèles Airs et Pro (le nouveau Logic Pro pour iPad nécessite une puce A12 Bionic ou supérieure) seront prêtes à sortir de la boîte ou avec une base USB- Un adaptateur vers USB-C que vous pouvez acheter à bas prix sur Amazon ou ailleurs. Les hôtes DAW équipés de Lightning (les derniers iPhones et certains modèles d’iPad) peuvent tirer parti de l’ancien kit de connexion Apple. Ou, vous pouvez oublier tous les câbles et opter pour une option Bluetooth entièrement sans fil qui peut être très pratique avec les configurations Logic Pro et GarageBand basées sur iPad et iPhone :

CME Xkey Air 25 touches 229 $

CME Xkey Air 37 touches 329 $ Touches pleine taille sensibles à la vélocité Aftertouch polyphonique Batterie rechargeable Construction en aluminium

Korg nanoKEY 2 60 $ Abordable Super portable Très petites clés

MicroKEY Air sans fil KORG à partir de 125 $ Fonctionne avec des piles AA Options multi-tailles connectivité USB en option Inclut les applications KORG Gadget 2 et Module studio et instrument



Le monde sauvage et merveilleux d’Osmose – une toute nouvelle approche de la performance musicale multi-touch expressive

En ce qui me concerne, aucun bon tour d’horizon des meilleurs claviers MIDI pour iPad et Mac en 2023 n’est complet sans une section pour le sauvage et merveilleux Osmose d’Expressive E. Bien que celui-ci soit à bien des égards un instrument autonome, chargé de ses propres sons et d’une combinaison d’outils de mise en forme de son macro simples à utiliser et d’un éditeur incroyablement profond, il est également l’un des claviers de contrôleur les plus intéressants et uniques sur le marché. . Il peut fonctionner comme un instrument ou un synthétiseur typique que vous pourriez connecter à votre système avec des câbles USB et/ou audio, mais il dispose également d’une série de modes de contrôleur MIDI à utiliser comme un contrôleur de style piano typique (comme ceux mentionnés ci-dessus). en tant qu’options permettant aux utilisateurs de tirer parti de l’incroyable action MPE.

Présentant une configuration de clavier de piano plus ou moins familière, cet instrument expressif est bien plus que cela. Vous pouvez remuer les touches d’un côté à l’autre pour créer un vibrato (et toute une gamme d’autres sons intéressants), vous pouvez créer des effets de strumming sur une seule touche en cascadant soigneusement les déclencheurs de vélocité, utiliser des modulations et des glissements d’aftertouch particulièrement polyvalents, vous peut même en quelque sorte pomper les touches pour déclencher divers changements de tonalité dans le son. c’est difficile à mettre en mots, mais c’est facilement l’une des avancées les plus cool dans le jeu MIDI depuis des années tout en conservant un design (form factor) familier et mérite un coup d’œil même si vous ne prévoyez pas de débourser les 1 799 $ que cela coûtera pour sécuriser l’un de ces contrôleurs de clavier multi-touch magiques.

Vous pouvez en détenir un maintenant via le site officiel ou attendre le stock chez B&H et d’autres revendeurs officiels.

Meilleurs claviers MIDI pour Mac 2023 Edition – Mentions honorables

Honnêtement, il est difficile de se tromper avec l’une des options de notre édition 2023 des meilleurs contrôleurs de clavier MIDI pour iPad, iOS et Mac. Ne considérez donc pas les options suivantes comme pires que l’un des modèles ci-dessus, juste quelques options supplémentaires qui pourraient avoir des caractéristiques spécifiques que vous recherchez, mieux correspondre à votre pièce ou simplement vous paraître plus esthétiques. Bien que certains existent depuis un moment, ils sont tout aussi utiles qu’ils l’ont toujours été.

Native Instruments Komplete Kontrol S49 MKII 449 $

Contrôleur Nektar GXP49 150 $

Contrôleur Nektar GXP61 225 $

M Audio Keystation Mini 32 MK3 59 $

Novation Launchkey Mini MK3 110 $

Contrôleur Arturia KeyStep Pro 37 touches 440 $

Quels sont les meilleurs claviers MIDI pour iPad ?

Chacun va avoir ses propres préférences ici, mais nous avons essayé d’offrir une gamme d’options à travers différents prix ci-dessus. AKAI est une excellente marque pour à peu près toutes les plates-formes, IK Multimedia fournit tous les câbles de connectivité dans la boîte pour éviter d’avoir à utiliser un concentrateur quelconque, et il existe des modèles sans fil notables de KORG, CME et autres. . Voici quelques bons points de départ pour les configurations iPad et Mac :

AKAI MPK Mini Plus

AKAI MPK Mini Play MK3

iRig Clés 2 Mini

Arturia MiniLab 3

CME Xkey Air 25 touches

Pouvez-vous utiliser un clavier MIDI avec le nouveau Logic Pro pour iPad ?

Selon Apple, Logic Pro pour iPad permettra aux utilisateurs de « brancher [their] équipement préféré utilisant des interfaces audio tierces compatibles, des interfaces MIDI et des contrôleurs de grands fabricants comme Apogee, Focusrite, Novation, Universal Audio, etc. Il ajoute également que « les contrôleurs MIDI avec Logic Pro pour iPad nécessitent des appareils compatibles avec iOS et iPadOS ».

Comment connecter des contrôleurs MIDI Bluetooth à l’iPad ?

Appuyez simplement sur le bouton Paramètres dans la barre de contrôle, accédez à Avancé et appuyez sur Périphériques MIDI Bluetooth. Ensuite, recherchez le nom de votre appareil et activez le Switch Connect.

Quels sont les meilleurs nouveaux claviers MIDI pour Mac et iPad ?

Les modèles de la série AKAI MPK susmentionnés font facilement partie des meilleures nouvelles versions lancées au cours de la dernière année, en particulier en ce qui concerne l’abordabilité. Mais il est difficile d’ignorer le nouveau Seaboard Rise 2 et l’Expressive E Osmose pour ceux qui cherchent à passer à la vitesse supérieure et à entrer dans le monde merveilleux de MPE (MIDI Polyphonic Expression).

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :