Voici comment arrêter enfin les appels de spam exaspérants sur votre iPhone

Les appels indésirables sont une perte de temps totale et constituent également une violation de votre vie privée. Le service de suppression de données personnelles Incogni peut faire cesser le harcèlement.

Vous pouvez arrêter les appels indésirables sur votre iPhone en bloquant des numéros de téléphone individuels – appuyez sur le « i » bleu à droite du numéro de téléphone incriminé dans « Récents », puis faites défiler vers le bas et cliquez sur « Bloquer cet appelant » en rouge – mais bien sûr cela n’arrêtera que les appels automatisés de ce numéro particulier.

Les utilisateurs d’iPhone peuvent choisir de faire taire tous les appelants inconnus, ce qui indique que tout appelant qui ne figure pas dans votre liste de contacts ira directement à la messagerie vocale. Donc, si vous choisissez cette option, vous devrez beaucoup consulter votre messagerie vocale.

La meilleure façon d’arrêter le spam sur votre iPhone – ou d’ailleurs, sur tout autre téléphone – est d’empêcher les spammeurs d’obtenir votre numéro de téléphone en premier lieu. Les courtiers en données – des entreprises qui collectent, agrègent et monétisent des données personnelles – jouent un rôle important dans le partage de vos informations avec les spammeurs, et la loi exige que les courtiers en données cessent de le faire si on leur demande de le faire.

Vous pouvez donc leur demander, mais il existe de nombreuses sociétés de courtage de données. Ce serait donc extrêmement laborieux et prendrait beaucoup de temps. De plus, vous devrez continuer à vérifier, car les courtiers en données peuvent vous réintégrer dans leurs bases de données après le temps écoulé.

Mais il existe un moyen plus simple de résoudre ce problème. Le service automatisé de suppression des informations personnelles d’Incogni dénichera les courtiers en données les plus susceptibles de traiter vos données personnelles. Il enverra ensuite vague après vague de demandes de désinscription en votre nom.

Incogni, qui a été créé par la société de cybersécurité Surfshark, saute à travers les cerceaux des sociétés de données, en adhérant à la procédure de suppression particulière de chacune afin que vous n’ayez pas à le faire.

Il traitera des interactions supplémentaires avec les courtiers de données, comme les appels de rejet, vous n’avez donc rien à faire. Et la meilleure partie ? Incogni redémarre l’ensemble du processus tous les trois mois pour garder vos données hors de circulation.

Vous pouvez annuler à tout moment, et il est livré avec une garantie de remboursement de 30 jours, donc il n’y a vraiment rien à perdre – à part ces appels de spam irritants.

