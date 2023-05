Q-Pixel présente un écran microLED UHD couleur de 5 000 PPI

Pourquoi c’est important : MicroLED est une technologie d’affichage émergente promettant d’offrir de meilleures performances et une densité de pixels plus élevée que miniLED ou OLED, mais les défis de fabrication l’empêchent d’atteindre des produits largement disponibles. Une startup a introduit une nouvelle solution qui pourrait accélérer l’adoption de la microLED.

La start-up de Los Angeles, Q-Pixel, a introduit un nouveau processus microLED permettant des densités de pixels supérieures à 5 000 pixels par pouce. La société vise à résoudre les problèmes de fabrication qui ont empêché la technologie microLED d’accéder à la plupart des consommateurs.

Les écrans MicroLED peuvent atteindre des densités de pixels plus élevées, des temps de réponse plus rapides, une plus grande efficacité énergétique et des durées de vie plus longues que les écrans OLED. Cependant, la microLED nécessite des processus de fabrication précis, ce qui rend la technologie d’un coût prohibitif.

Les applications microLED les plus tangibles concernent actuellement les écrans aux extrémités opposées de l’échelle de taille. Apple est censé préparer une Apple Watch à base de microLED, et l’Institut de recherche en technologie industrielle de Taiwan a révélé un écran microLED de 2 000 PPI pour les applications AR à la fin de l’année dernière. Pendant ce temps, des entreprises comme Samsung et C Seed ont présenté des téléviseurs microLED de 100 pouces et plus coûtant des dizaines ou des centaines de milliers de dollars.

Le mois dernier, les démonstrations de microLED de la taille d’un ordinateur portable d’AUO présentaient des avantages attrayants, mais avec de profonds inconvénients. Ils pourraient afficher une fonctionnalité antireflet impressionnante ou des luminosités atteignant 2 000 nits mais avec des résolutions limitées à 720p.

Q-Pixel appelle sa solution Polychromatic RGB microLED. Il permet d’obtenir une accordabilité en couleur sur un seul pixel de quatre microns. La société affirme que, contrairement aux LED monochromes, le RVB polychromatique contourne le besoin d’assemblage pick-and-place, un aspect essentiel de la fabrication des LED. Cette avancée pourrait réduire considérablement les coûts, rationaliser la production et minimiser l’apparition de pixels morts.

Les résultats de la méthode semblent similaires aux résultats publiés par les chercheurs du MIT en février. Ils ont proposé un processus impliquant la croissance de membranes rouges, vertes et bleues ultrafines empilées verticalement pour obtenir plusieurs couleurs dans un pixel de quatre microns. Comme Q-Pixel, les chercheurs ont atteint une densité de plus de 5 000 PPI. Q-Pixel dit qu’il coopère avec des instituts de recherche de premier plan dans le monde entier, donc sa solution pourrait être la commercialisation de l’idée du MIT, mais la société appelle la technologie propriétaire polychromatique RVB microLED.

La société suggère que la technologie résout d’autres bottleneck (goulots d’étranglement) de longue date dans la conception des micro-écrans sans entrer dans les détails. Q-Pixel promet que le RVB polychromatique s’appliquera aux écrans microLED allant des téléviseurs de plus de 100 pouces aux téléphones, tablettes, PC, montres intelligentes et objectifs VR/AR.

