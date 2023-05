Une nouvelle fuite confirme apparemment les caractéristiques AMD Radeon RX 7600 avant le lancement imminent

Qu’est-ce qui vient de se passer? Une fuite majeure a apparemment révélé les caractéristiques de la carte graphique Radeon RX 7600 8 Go d’AMD. Il a été divulgué plus tôt ce mois-ci lorsqu’une image de ce qui ressemblait à une boîte de vente au détail d’une Sapphire Radeon RX 7600 Pulse a été publiée en ligne. Une étiquette sur le côté du packaging a révélé certaines de ses caractéristiques supposées, et le dernier incident semble maintenant avoir confirmé certains de ces détails.

La nouvelle fuite est une gracieuseté de Omgpu.com, qui a publié une capture d’écran GPU-Z qui semble montrer certains des détails tests d’une carte répertoriée sous le nom de « Navi 33 XL GPU ». Le nom exact de la carte est absent car le logiciel n’a probablement pas encore officiellement ajouté le prise en charge de la carte à venir, mais il était toujours capable de détecter la plupart des caractéristiques pertinentes.

Selon la nouvelle fuite, la Radeon RX 7600 comportera le GPU Navi 33 XL avec 8 Go de mémoire GDDR6 avec une interface de bus 128 bits. Il affiche également une bande passante maximale de 288 Go/s, une fréquence GPU de base de 2250 MHz et une fréquence boostée jusqu’à 2655 MHz. La capture d’écran suggère également que le GPU sera expédié avec 32 unités de calcul (CU) avec 2048 processeurs de flux et disposera d’une interface PCIe 4.0 x8 comme le RTX 4060.

Le rapport ajoute également que, selon des informations divulguées, le RX 7600 sera expédié avec une fréquence GPU de pointe pouvant atteindre 2,85 GHz. Il affirme également que la carte divulguée utilise la déclinaison XL du GPU, ce qui indique qu’un RX 7600 XT pourrait être en préparation avec le GPU Navi 33 XT.

La fuite fait suite à l’annonce par NVIDIA de sa gamme de GPU RTX 4060 plus tôt cette semaine. Il comprend trois SKU différents, dont le vanilla RTX 4060 pour 299 $, le 4060 Ti 8 Go pour 399 $ et le 4060 Ti 16 Go pour 499 $. La fuite du RX 7600 est importante car elle devrait concurrencer le RTX 4060 de base et nous donne un aperçu de ce qu’il faut en attendre en termes de performances brutes.

Quoi qu’il en soit, selon les fuites précédentes, l’AMD Radeon RX 7600 devrait être lancée le 25 mai, nous n’aurons donc peut-être pas à attendre trop longtemps pour mettre la main dessus. Les rumeurs suggèrent qu’il pourrait coûter environ 249 $ aux États-Unis et 349 € en Europe, mais aucun de ces prix n’a encore été confirmé.

