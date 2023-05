L’avocat d’Elon Musk affirme que Microsoft a abusé de l’API officielle pour accéder aux données de Twitter

Une patate chaude : le nouveau règne d’Elon Musk sur Twitter continue d’apporter le chaos, l’incertitude et l’étrangeté aux entreprises technologiques axées sur les données. Désormais, l’homme qui veut aller sur Mars (tout en étant incapable de payer les fournisseurs ici sur Terre) menace Microsoft pour une utilisation apparemment excessive de données Twitter « précieuses » dans ses applications.

Alex Spiro, qui est l’avocat personnel d’Elon Musk depuis plusieurs années maintenant, a envoyé une lettre au PDG de Microsoft, Satya Nadella, au nom de Twitter. La lettre affirme que la société Redmond a abusé de sa relation avec le réseau social en ruine, violant l’accord de développement de Twitter « pendant une période prolongée ».

Rapportée pour la première fois par le New York Times, la lettre indique que Microsoft a utilisé « gratuitement » l’API de développement standard de Twitter pour un ensemble de ses produits et services, notamment Xbox One Social, Bing Pages, Azure, Global Ads et autres. Redmond a profité des données de Twitter pour générer « des dizaines de milliards de dollars » de revenus, a déclaré Spiro, au moins jusqu’au mois dernier.

En avril, le dirigeant suprême et fantaisiste de Twitter, Elon Musk, a demandé à Microsoft de commencer à payer des milliers de dollars pour continuer à utiliser l’API auparavant gratuite, qui, selon Spiro, est un « tarif réduit » pour un accès continu au bavardage social de Twitter. Microsoft a décliné l’offre, choisissant plutôt de retirer l’accès à Twitter de ses applications.

Microsoft est maintenant en violation de l’accord de développeur de Twitter, indique la lettre de Spiro, car un « réexamen récent » de l’activité de l’entreprise a apparemment mis en évidence les abus et l’utilisation abusive de cet accord pendant une période prolongée. Redmond a dépassé les limites de taux d’utilisation de l’API Twitter, a déclaré Spiro, accédant à l’interface de programmation plus de 780 millions de fois pour récupérer plus de 26 milliards de tweets rien qu’en 2022.

Redmond « semble » également avoir utilisé les données de Twitter à des fins et à des fins non autorisées, a déclaré l’avocat, fournissant des tweets publics à des entités tierces (y compris des agences gouvernementales). En avril, Musk a suggéré que Microsoft avait abusé de l’accès à Twitter pour former de grands modèles de langage et des algorithmes génératifs tels que ChatGPT d’OpenAI, dans lequel Microsoft avait investi des dizaines de milliards de dollars.

Alex Spiro demande maintenant à Microsoft de fournir des détails sur la façon dont l’entreprise a utilisé les données de Twitter et quelles organisations tierces ont eu accès à ces données, avec des rapports différents pour chaque application et au plus tard le 7 juin 2023. Pendant ce temps, le porte-parole de Microsoft, Frank Shaw, a déclaré l’entreprise passera en revue les questions de Twitter tout en se réjouissant de poursuivre son partenariat à long terme avec le réseau social. Cependant, commencer à payer pour les données de Twitter ne semble pas être une option sur la table.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :