Dites bonjour à une maison plus intelligente avec Huawei Whole House Smart 4.0

Huawei, une entreprise technologique de premier plan, a annoncé le lancement de ses solutions Whole House Smart 4.0 lors de la conférence de lancement de l’été 2023 le 18 mai. Ce nouveau produit devrait révolutionner la façon dont nous vivons dans nos maisons et rendre nos vies plus faciles et plus pratiques. Dans cet article, nous allons explorer les fonctionnalités et les avantages de Huawei Whole House Smart 4.0.

Qu’est-ce que Huawei Whole House Smart 4.0 ?

Huawei Whole House Smart 4.0 est un nouveau produit qui vise à transformer toute votre maison en une maison intelligente. Il est conçu pour offrir une expérience transparente et intégrée aux utilisateurs en connectant tous les appareils intelligents de la maison, y compris les lumières, les appareils électroménagers, les systèmes de sécurité, etc. Le système est contrôlé par un hub central, qui permet aux utilisateurs de gérer tous leurs appareils intelligents à partir d’un seul endroit. Le Whole House Smart 4.0 intègre l’écran de contrôle central intelligent S2 ainsi que le Smart MINI. Ils viennent avec un contrôle bien meilleur et super rapide ainsi qu’une voix intelligente.

Huawei Smart MINI

Le NFC a été intégré à la Smart MINI. Lorsqu’il est utilisé pour la première fois, il peut importer des scènes et configurer le réseau d’un simple clic sur le panneau de contrôle central S2. Après avoir importé la scène, la smart MINI se transforme en raccourci pour la touche espace. Les utilisateurs peuvent copier l’emplacement le plus souvent utilisé et le coller où ils le souhaitent.

Par exemple, cet appareil peut être placé au chevet d’un utilisateur âgé à son domicile. Avec lui, ils peuvent rapidement déclencher le mode d’aide au sommeil. Lorsqu’il est à côté d’une baignoire, d’un simple clic, vous pouvez activer le mode baignade. Dans la cuisine, d’un simple clic, les utilisateurs peuvent activer le mode de préparation des repas et il n’y aura aucune distraction. Lorsque cet appareil est sur l’accoudoir d’un canapé, en un clic, les utilisateurs peuvent activer le mode visualisation. Le Smart Mini est l’assistant idéal pour Whole House Smart 4.0.

Caractéristiques de Whole House Smart 4.0

Contrôle centralisé

Le hub central de Huawei Whole House Smart 4.0 permet aux utilisateurs de contrôler tous leurs appareils intelligents à partir d’un seul endroit. Cela indique que les utilisateurs peuvent allumer/éteindre les lumières, régler la température et même verrouiller les portes depuis leur smartphone ou leur tablette.

Le panneau de commande central S2 rend chaque espace domestique visible et contrôlable. Cet écran peut être monté sur le mur afin que, lorsque nous nous déplaçons d’une partie de la maison à une autre, il puisse reconnaître notre « espace actuel » et nous aider à obtenir un contrôle rapide. De plus, l’écran de contrôle central intelligent S2 peut détecter la traversée des intentions spatiales de l’utilisateur. Grâce à un contrôle ultra rapide, les utilisateurs peuvent créer à volonté des scènes personnelles exclusives. Les utilisateurs peuvent créer des scènes personnalisées pour différentes activités, telles que les fêtes, la lecture ou le yoga.

Commande vocale

Huawei Whole House Smart 4.0 prend également en charge le contrôle vocal via des assistants virtuels comme Amazon Alexa et Google Assistant. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de contrôler leurs appareils intelligents à l’aide de commandes vocales, ce qui la rend encore plus pratique. Avec la voix intelligente, le panneau de commande central intelligent S2 peut être contrôlé facilement. Les utilisateurs n’ont pas besoin de s’inquiéter du panneau, dites simplement ce dont vous avez besoin et ce sera fait.

Efficacité énergétique

Huawei Whole House Smart 4.0 est conçu pour être économe en énergie. Le système peut ajuster automatiquement la température et l’éclairage en fonction des préférences et de l’occupation de l’utilisateur, ce qui peut aider à réduire la consommation d’énergie et à économiser de l’argent sur les factures de services publics.

Sécurité

Huawei Whole House Smart 4.0 comprend également des fonctionnalités de sécurité telles que des serrures intelligentes et des caméras. Les utilisateurs peuvent surveiller leur maison de n’importe où à l’aide de leur smartphone ou de leur tablette, ce qui peut offrir une tranquillité d’esprit lorsqu’ils sont loin de chez eux.

Avantages de Whole House Smart 4.0

Commodité

L’un des principaux avantages de Huawei Whole House Smart 4.0 est la commodité. Avec un contrôle centralisé et des commandes vocales, les utilisateurs peuvent facilement gérer tous leurs appareils intelligents sans avoir à basculer entre différentes applications ou appareils.

Économies d’énergie

Huawei Whole House Smart 4.0 peut aider les utilisateurs à économiser de l’argent sur les factures de services publics en réduisant la consommation d’énergie. Le système peut ajuster automatiquement la température et l’éclairage en fonction des préférences et de l’occupation de l’utilisateur, ce qui peut aider à réduire le gaspillage d’énergie.

Sécurité

Huawei Whole House Smart 4.0 comprend des fonctionnalités de sécurité telles que des serrures intelligentes et des caméras. Cela peut offrir une tranquillité d’esprit aux utilisateurs lorsqu’ils sont loin de chez eux en leur permettant de surveiller leur maison de n’importe où à l’aide de leur smartphone ou de leur tablette.

En quoi le Whole House Smart 4.0 diffère-t-il des versions précédentes

Huawei a publié plusieurs versions de sa solution intelligente pour toute la maison, la dernière étant la Whole House Smart 4.0. Voici quelques différences entre Whole House Smart 4.0 et les versions précédentes :

Whole House Smart 2.0 : Cette version a été lancée en juillet 2022 et présentait un prix inférieur de 19 999 yuans et une nouvelle solution après l’installation.

Whole House Smart 3.0 : Cette version a été lancée en novembre 2022 et a apporté une solution CPL filaire capable de gérer les interférences quotidiennes.

Whole House Smart 4.0 : Il s’agit de la dernière version de cet appareil sortie le 18 mai 2023. La société a apporté des améliorations aux fonctions et à l’expérience utilisateur par rapport aux versions précédentes.

Conclusion

Huawei Whole House Smart 4.0 est un produit innovant qui vise à transformer toute votre maison en une maison intelligente. Avec un contrôle centralisé, des commandes vocales, une efficacité énergétique, ainsi que des fonctions de sécurité, ce produit offre de nombreux avantages aux utilisateurs. Au fur et à mesure que la technologie progresse, des produits comme Whole House Smart 4.0 deviendront également de plus en plus importants dans notre vie quotidienne.

À l’heure actuelle, Huawei compte plus de 2300 partenaires de marque qui se sont installés dans la maison HarmonyOS. Il dispose également de plus de 5800 objets intelligents qui peuvent se connecter à toute la maison. Selon Huawei, début mai, 214 stores intelligents 4.0 pour toute la maison Huawei étaient disponibles dans 115 villes à travers la Chine.

