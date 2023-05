iOS 16.5 maintenant disponible : voici toutes les nouveautés

Après plus d’un mois de test bêta, iOS 16.5 est désormais disponible pour le grand public. Cette mise à jour inclut des modifications apportées à Apple News, l’ajout d’un nouveau fond d’écran « Pride Celebration », et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour les notes de version complètes avec des détails sur les corrections de bugs, les nouvelles fonctionnalités, etc.

Quoi de neuf dans iOS 16.5 ?

Voici les notes de publication officielles d’Apple sur les nouvelles fonctionnalités et les corrections de bugs d’iOS 16.5. Le numéro de build pour la mise à jour d’aujourd’hui est 20F66.

Un nouveau fond d’écran Pride Celebration pour l’écran de verrouillage pour honorer la communauté et la culture LGBTQ +

L’onglet Sports d’Apple News permet d’accéder facilement aux histoires, aux scores, aux classements et plus encore, pour les équipes et les ligues que vous suivez

Les cartes de score et de calendrier My Sports dans Apple News vous amènent directement aux pages de jeux où vous pouvez trouver des détails supplémentaires sur des jeux spécifiques

Résout un problème où Spotlight peut ne plus répondre

Résout un problème où les podcasts dans CarPlay peuvent ne pas charger de contenu

Résout un problème où les paramètres de temps d’écran peuvent se réinitialiser ou ne pas se synchroniser sur tous les appareils

Les versions bêta antérieures d’iOS 16.5 incluaient l’ajout d’une nouvelle commande Siri pour démarrer et arrêter un enregistrement d’écran. Apple a supprimé cette fonctionnalité dans les versions bêta ultérieures d’iOS 16.5, et elle n’est pas incluse dans la version finale de la mise à jour.

iOS 16.5 sera la dernière mise à jour majeure d’iOS 16 avant la WWDC en juin. C’est là qu’Apple lancera iOS 17 et publiera les premières versions bêta des développeurs.

Apple devrait cependant continuer à publier des mises à jour pour iOS 16 tout au long de l’été et probablement même aux côtés d’iOS 17. iOS 16.6 devrait bientôt entrer en test bêta.

Vous pouvez mettre à jour votre iPhone en accédant à l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Qu’est-ce que vous avez le plus hâte d’essayer ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

