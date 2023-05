Le fabricant de puces Apple TSMC investit dans la production japonaise alors que les craintes pour la stabilité taïwanaise grandissent

Le fabricant de puces Apple TSMC est l’une des sept sociétés de semi-conducteurs à annoncer son intention d’investir dans des opérations japonaises, avant un sommet du G7 dans le pays.

L’une des questions clés à discuter lors du sommet est la résilience économique et la sécurité à la lumière des menaces croissantes qui pèsent sur le commerce mondial, ce qui inclut les craintes concernant l’avenir de Taïwan…

La menace sur Taïwan

Tous les processeurs Apple sont fabriqués par la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ce qui rend la fortune de la société californienne profondément liée à la stabilité politique et économique du pays.

Alors que Taïwan se considère comme une nation indépendante – avec sa propre constitution, ses élections, son passeport, sa monnaie et ses forces armées – le gouvernement chinois considère l’île comme un territoire de son propre pays.

La réponse mondiale à l’invasion de l’Ukraine par la Russie a démontré à la Chine que, bien qu’elle puisse faire face à des risques économiques en envahissant Taïwan, il était peu probable qu’elle en fasse face à des risques militaires, de peur qu’elle ne déclenche une guerre nucléaire.

La Chine a même répété un blocus en août de l’année dernière. Les conseillers militaires américains ont déclaré à l’époque que le risque à court terme était faible, mais que les perspectives à moyen et long terme pour Taiwan n’étaient pas bonnes.

Nous avons appris cette semaine que le conglomérat de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, avait vendu toutes ses actions de TSMC dans ce qui a été décrit comme un mouvement « brutal ». Il a dit qu’il s’agissait de préoccupations concernant l’emplacement, et non l’entreprise, et a spécifiquement mentionné le Japon comme une perspective d’investissement plus sûre.

TSMC investit dans les opérations japonaises

Le Financial Times rapporte que TSMC a accepté de construire une nouvelle usine au Japon et a déclaré que d’autres pourraient suivre.

Sept des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde ont établi des plans pour augmenter la fabrication et approfondir les partenariats technologiques au Japon alors que les alliés occidentaux intensifient leurs efforts pour remodeler la chaîne d’approvisionnement mondiale des puces dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine […] Les États-Unis ont déployé d’importants capitaux diplomatiques pour inciter leurs alliés de la région à s’aligner davantage contre la menace perçue de l’expansion des puissances technologiques et militaires de la Chine, et pour réduire la dépendance à l’égard des puces produites par TSMC et d’autres à Taiwan. TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a également exprimé la possibilité d’investir davantage au Japon après avoir accepté de construire une nouvelle usine dans la préfecture sud-ouest de Kumamoto.

