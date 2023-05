Le télescope spatial James Webb trouve de l’eau et un nouveau mystère sur une comète à proximité

Située dans la ceinture principale d’astéroïdes, la comète Read possède un halo de vapeur d’eau mais, contrairement aux autres comètes, n’a pas de dioxyde de carbone détectable.

Vue d’artiste de la comète Read 3 (238P/Read) dans la ceinture principale d’astéroïdes / Crédit : NASA, ESA

Une nouvelle percée scientifique, longtemps recherchée par les astronomes qui étudient le système solaire et l’origine de l’eau qui a rendu possible la vie sur Terre, place les astronomes face à un mystère à déchiffrer. Parlons des observations faites par le télescope spatial James Webb qui, pour la première fois, nous a permis de confirmer la présence d’eau sur une comète dans la ceinture principale d’astéroïdes, en particulier de vapeur d’eau, démontrant que l’eau peut être conservée dans la forme de glace sublimée dans cette région du système solaire. Cependant, la détection soulève une nouvelle énigme, car contrairement aux autres comètes, la comète en question, formellement nommée 238P/Read et connue sous le nom de Read 3 du nom de son découvreur, l’astronome américain Michael Read, n’a pas de dioxyde de carbone détectable. La découverte a été détaillée dans une étude publiée dans la revue Nature.

En règle générale, le dioxyde de carbone représente 10% des matières volatiles d’une comète, mais Comet Read n’en a peut-être jamais eu. Ou il peut l’avoir perdu à un rythme plus rapide que les autres comètes. « En restant longtemps dans la ceinture d’astéroïdes, il pourrait arriver (de la perdre, ndlr) – explique l’astronome Michael Kelley de l’université du Maryland, auteur principal de l’étude -. Le dioxyde de carbone s’évapore plus facilement que la glace d’eau et pendant des milliards d’années, il peut avoir été vaporisé par la chaleur du soleil. Alternativement, explique Kelley, la comète Read 3 aurait pu se former dans une poche particulièrement chaude du système solaire, où le dioxyde de carbone n’était pas disponible.

À ce jour, nous ne savons toujours pas d’où vient toute l’eau de la Terre. Notre planète s’est formée il y a environ 4,5 milliards d’années à partir de la nébuleuse solaire, donc trop proche du Soleil pour pouvoir disposer de telles quantités. Par conséquent, les comètes et les astéroïdes sont considérés comme des systèmes de transport d’eau interplanétaires, qui ont pris la glace des régions extérieures et l’ont rapprochée de nous, bombardant la Terre et lui fournissant une énorme quantité d’eau qui a créé les océans.

L’observation de la glace dans la ceinture principale d’astéroïdes est donc très positive, car on a longtemps supposé que l’eau nous arrivait de cette façon. Cependant, sans détection directe de la vapeur d’eau, il était difficile de dire que cela s’est réellement passé ainsi. Le télescope spatial James Webb a maintenant montré la signature chimique indéniable de l’eau, nous aidant à comprendre l’histoire de sa distribution dans le système solaire. « Cela contribuera à la compréhension d’autres systèmes planétaires et pourrait nous aider à comprendre s’ils sont sur la bonne voie pour héberger une planète semblable à la Terre », a ajouté Stefanie Milam, scientifique adjointe du projet JWST pour les sciences planétaires et co-auteur de l’étude.

Tableau de comparaison des données spectrales Données spectrales de la comète 238P/Read dans la ceinture principale d’astéroïdes obtenues avec l’instrument NIRSpec (Near–Infrared Spectrograph) du télescope spatial NASA/ESA/CSA James Webb en 2022 et observations de la comète 103P/Hartley 2 du Famille de comètes joviennes lors de la mission Deep Impact de la NASA en 2010. Les deux montrent un pic distinct dans la région du spectre associé à l’eau mais, par rapport à la comète Hartley 2, la comète Read 3 n’a pas montré le pic caractéristique indiquant la présence de dioxyde de carbone.

D’autre part, les chercheurs espèrent également résoudre le mystère du dioxyde de carbone manquant et prévoient déjà d’observer d’autres comètes de la ceinture principale. « Est-ce que ceux-ci manquent également de dioxyde de carbone ? Quoi qu’il en soit, ce sera passionnant de le découvrir », a conclu l’astronome et co-auteur Heidi Hammel de l’Association des universités pour la recherche en astronomie (AURA).

