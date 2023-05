Apple présente de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité à venir sur iOS 17

Apple a annoncé un certain nombre de fonctionnalités d’accessibilité à venir sur l’iPhone, l’iPad et le Mac plus tard cette année. L’année dernière, Apple a également partagé certaines des fonctionnalités d’accessibilité à ajouter dans iOS 16. Et tout comme l’année dernière, Apple a récemment partagé des fonctionnalités qui feront partie d’iOS 17. Voyons donc quelles nouvelles fonctionnalités d’accessibilité seront disponibles dans iOS 17.

iOS 17 devrait apporter des changements majeurs et nous connaissons déjà le premier ensemble de fonctionnalités à venir. Le grand acteur technologique a présenté en avant-première de nouvelles fonctionnalités logicielles pour l’accessibilité cognitive, vocale et visuelle. Dans un article de blogApple a partagé comment l’équipe a travaillé avec des groupes de personnes pour apporter des fonctionnalités innovantes aux utilisateurs handicapés.

Accès assisté

L’accès assisté apporte une expérience personnalisée pour le téléphone et FaceTime combinés dans une seule application d’appels ainsi que les messages, l’appareil photo, les photos et la musique. Il rend l’interface utilisateur simple, ce qui facilite l’interaction. Les applications personnalisées incluent des boutons à contraste élevé et de grandes étiquettes de texte pour une expérience améliorée.

Les utilisateurs peuvent choisir entre une disposition plus visuelle basée sur une grille pour leur écran d’accueil et leurs applications ou une disposition basée sur des lignes pour les utilisateurs qui préfèrent le texte.

Discours en direct

Live Speech permet aux utilisateurs de saisir du texte ce qu’ils veulent dire et qui sera prononcé à voix haute pendant les appels téléphoniques, FaceTime et les conversations en personne. Il permet également aux utilisateurs d’enregistrer des phrases courantes pour les utiliser rapidement dans une conversation. Il est conçu pour aider les utilisateurs incapables de parler.

Voix personnelle Advance Speech

Personal Voice est un moyen simple et sécurisé de créer une voix avec un son similaire à celui des utilisateurs. Les utilisateurs qui risquent de perdre leur voix peuvent créer une voix qui leur ressemble. Les utilisateurs peuvent créer une voix personnelle en lisant une invite de texte aléatoire pour enregistrer 15 minutes d’audio sur un iPhone ou un iPad. Les fonctionnalités utilisent l’apprentissage automatique sur l’appareil pour sécuriser les données. Il s’intègre également de manière transparente à Live Speech.

Mode de détection dans la loupe

La loupe obtient Point and Speak, ce qui permet aux utilisateurs malvoyants d’interagir plus facilement avec des objets physiques avec plusieurs étiquettes de texte. Par exemple, lors de l’utilisation de Microwave, Point and Speak annonce le texte écrit sur l’appareil. Il utilise les données de la caméra, du scanner LiDAR et de l’apprentissage automatique sur l’appareil. La fonction peut également être utilisée dans la détection de personnes, la détection de porte et les descriptions d’images.

Parallèlement à ces fonctionnalités principales, Apple a également annoncé un tas d’autres fonctionnalités d’accessibilité répertoriées ci-dessous.

Les utilisateurs sourds ou malentendants peuvent coupler des appareils auditifs Made for iPhone directement à Mac et les personnaliser pour leur confort auditif.3

Voice Control ajoute des suggestions phonétiques pour l’édition de texte afin que les utilisateurs qui tapent avec leur voix puissent choisir le bon mot parmi plusieurs qui pourraient se ressembler, comme « do », « due » et « dew ».4 De plus, avec Voice Control Guide, les utilisateurs peuvent apprendre des trucs et astuces sur l’utilisation des commandes vocales comme alternative au toucher et à la saisie sur iPhone, iPad et Mac.

Les utilisateurs souffrant de handicaps physiques et moteurs qui utilisent Switch Control peuvent transformer n’importe quel Switch en contrôleur de jeu virtuel pour jouer à leurs jeux préférés sur iPhone et iPad.

Pour les utilisateurs malvoyants, la taille du texte est désormais plus facile à régler dans les applications Mac telles que Finder, Messages, Mail, Calendar et Notes.

Les utilisateurs sensibles aux animations rapides peuvent automatiquement mettre en pause les images avec des éléments en mouvement, tels que les GIF, dans Messages et Safari.

Pour les utilisateurs de VoiceOver, les voix de Siri ont un son naturel et expressif, même à des taux élevés de rétroaction vocale ; les utilisateurs peuvent également personnaliser la vitesse à laquelle Siri leur parle, avec des options allant de 0,8x à 2x.

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.