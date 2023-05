Google Fiber lance un appel pour tester le service Internet 20 Gig

En bref : Google cherche à s’associer à une poignée d’organisations pour l’aider à tester son service Internet symétrique 20 Gig incroyablement rapide. Les entreprises, les établissements d’enseignement et les organisations à but non lucratif d’Austin, Salt Lake City, Huntsville et Raleigh-Durham sont invités à s’inscrire pour test.

Nick Saporito, responsable des produits multi-concerts et commerciaux chez Google, a déclaré qu’ils ne recherchaient que huit partenaires constructeurs supplémentaires, de sorte que l’espace est incroyablement limité.

Les candidats idéaux incluent ceux qui téléchargent et téléchargent déjà des ensembles de données volumineux, ceux qui effectuent des recherches qui commandent beaucoup de bande passante, ou peut-être des organisations travaillant sur des technologies tournées vers l’avenir que Google n’a même pas encore envisagées mais qui nécessitent beaucoup de débit. Si vous êtes sélectionné pour le test, Google contactera votre organisation pour discuter des prochaines étapes.

Google teste le service 20 Gig depuis au moins la fin de l’année dernière. Nous le savons parce que Saporito a partagé une capture d’écran d’un test de vitesse effectué chez lui à Kansas City, mettant en évidence le débit de sa connexion.

S’adressant à sa connexion à domicile, Saporito a déclaré qu’il avait essayé de tester ses limites en diffusant autant de matchs de la Coupe du monde en 4K qu’il avait d’appareils, mais qu’il n’était même pas près de saturer la connexion.

Google a également travaillé avec l’Université du Missouri – Kansas City sur le projet. Selon Saporito, l’école des sciences et de l’ingénierie de l’université tire parti de sa connexion 20 Gig pour s’attaquer aux grands ensembles de données et faire progresser la réalité virtuelle.

Le géant de la recherche a déjà déployé un service Internet plus lent (mais toujours très rapide) dans certaines régions du pays. Les résidents de West Des Moines, de Kansas City et de la région métropolitaine de Salt Lake City peuvent s’inscrire au service symétrique 5 Gig fourni avec un routeur Wi-Fi 6, jusqu’à deux extensions de maillage et une installation professionnelle pour 125 $ par mois. Un service 8 Gig encore plus rapide est disponible dans certaines parties de West Des Moines pour 150 $ par mois. Les deux offres incluent une socket fibre optique 10 Gig améliorée pour des vitesses encore plus rapides à l’avenir.

