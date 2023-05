Meizu 20 repéré dans une magnifique option de couleur blanche

Meizu est officiellement entré sur le marché phare pour 2023. La société a récemment dévoilé ses Meizu 20, Meizu 20 Pro et Infinity, dans le but de conquérir la préférence des utilisateurs sur un marché encombré. Meizu était autrefois l’un des fabricants de smartphones les plus populaires en Chine. Cependant, il a perdu de sa pertinence face à la montée en puissance de géants comme Xiaomi, Huawei, Oppo, etc. La récente acquisition de la société par Geely a suscité l’espoir d’un retour. Nous ne savons pas si les nouveaux fleurons répondent à toutes les attentes, mais ce sont des fleurons efficaces avec un style magnifique. Il semble que Meizu envisage d’introduire une nouvelle option de couleur pour maintenir l’intérêt pour l’appareil.

Meizu 20 nouvelle couleur blanche est en route

Pour rappel, le Meizu 20 est arrivé en quatre couleurs distinctes : or rose, jaune, menthe et gris foncé. Les modèles haut de gamme ont également reçu une édition Silver, et il semble que la vanille recevra bientôt le même traitement. Selon un nouveau fuir du pronostiqueur Ice Universe, il y a une nouvelle couleur Meizu 20 avec un magnifique cadre d’affichage blanc. Les images montrent que le téléphone peut être différent de ce que nous avons sur le Pro et l’Infinity. Tout comme la grande majorité des smartphones modernes, ils ont des lunettes noires sur l’écran. Cette nouvelle couleur semble venir avec des cadres d’affichage blancs. Ce n’est pas une nouveauté, mais lorsque nous en avons assez que tous les téléphones se ressemblent, cela ressemble à quelque chose de nouveau.

À l’heure actuelle, nous pouvons dire s’il s’agit d’une nouvelle couleur ou d’une version spéciale. En tout cas, cela semble être une belle couleur qui aura un aspect différent au milieu d’appareils trop similaires. Nous devrons attendre et voir ce que Meizu a en réserve pour cette éventuelle nouvelle option de couleur. Sera-t-il largement disponible ou seulement en quantité limitée ? Malheureusement, nous devrons attendre pour obtenir ces réponses.

Comme nous l’avons dit, Meizu a été récemment acquis par le constructeur automobile Geely. La société a l’intention d’intégrer la marque à ses véhicules, un bon exemple étant l’expérience logicielle Flyme for Auto. Nous ne serons pas surpris si nous commençons à voir une approche plus agressive sur la scène des smartphones. Geely pourrait être intéressé à investir davantage pour faire de Meizu un acteur « plus pertinent » dans l’industrie des smartphones. Quoi qu’il en soit, nous devrons attendre et voir si c’est le cas.

Récapitulatif des spécifications

Le Meizu 20 contient un OLED de 6,55 pouces avec 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’appareil contient Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et dispose de jusqu’à 12 Go de RAM avec jusqu’à 512 Go de stockage interne. En termes d’optique, le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 50 MP avec OIS, d’un jeu de tir ultra large de 16 MP et d’un vivaneau macro de 5 MP. Une caractéristique intéressante est le flash Ring-LED pour aider dans les environnements sombres. Le téléphone tire son énergie d’une énorme batterie de 4 700 mAh avec un support de charge filaire de 68 W.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine