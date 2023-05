Une entreprise d’haptique qui a poursuivi avec succès plusieurs géants de la technologie s’en prend à Valve

Qu’est-ce qui vient de se passer? Immersion Corporation, la société de rétroaction haptique qui poursuit d’autres personnes pour la technologie de grondement depuis 2004, a maintenant tourné son attention vers Valve, accusant le géant du jeu d’avoir enfreint ses brevets dans le Steam Deck, Valve Index VR, Steam VR et les jeux, dont Half-Life : Alyx.

En 2004, Immersion a remporté un procès contre Sony, affirmant que la société japonaise avait utilisé sa technologie de retour haptique (grondement). The Verge note que depuis lors, il a lancé des poursuites contre Microsoft, Apple (pour Force Touch et 3D Touch sur les déclinaisons iPhone 6 et Apple Watch), Google, Motorola et Fitbit, qui ont tous réglé.

Dans le cas de Microsoft, il a fini par acheter 10% d’Immersion pour 6 millions de dollars pour éviter l’affaire, ainsi que payer 20 millions de dollars pour une licence de brevet perpétuelle. Meta combat actuellement un procès Immersion déposé l’année dernière, tandis que Nintendo, comme Sony et Microsoft, octroie une licence à la technologie Immersion.

Comme pour d’autres entreprises litigieuses, qui reçoivent parfois le surnom de Patent Trolls, Immersion a accumulé tellement de brevets pour une technologie particulière que les entreprises de technologie poursuivies ont plus de facilité à régler ou à obtenir une licence. La société prétend détenir plus de 1 650 brevets liés à l’haptique.

Lundi, Immersion a déposé une plainte contre Valve devant un tribunal fédéral. Il a cité sept brevets datant de 2002 à 2016 et demande des dommages-intérêts, des redevances et une injonction contre la société de Gabe Newell « pour le déploiement, l’exploitation, la maintenance, les tests et l’utilisation des instruments portables accusés et des instruments VR accusés ».

« Bien que nous soyons ravis de voir que Valve reconnaît la valeur de l’haptique et a adopté notre technologie haptique dans ses jeux vidéo portables et ses systèmes AR/VR dans le cadre de ses efforts pour générer des flux de revenus grâce à la vente de hardware, de jeux et d’autres systèmes virtuels actifs et publicités, il est important pour nous de protéger notre entreprise contre la violation de notre propriété intellectuelle afin de préserver les investissements que nous avons faits dans notre technologie », a déclaré Eric Singer, président-directeur général d’Immersion.

Il est à noter que Valve utilise des actionneurs résonnants linéaires (LRA) dans ses produits, qui sont la même technologie que celle de la Nintendo Switch, il semble donc que Valve combattra un précédent dans ce cas. Selon toute vraisemblance, nous pouvons nous attendre à voir Valve suivre les traces d’autres personnes poursuivies par Immersion et régler l’affaire.

Le Steam Deck rencontre un grand succès pour Valve. Il figure régulièrement en tête du classement des meilleures ventes de Steam et on estime qu’il s’est vendu à plus d’un million d’unités. Valve travaille également sur un successeur à l’appareil portable.

