Huawei dévoilera la puce Kirin A2 au troisième ou au quatrième trimestre : dernières rumeurs

Selon un rapport exclusif de HC, la marque chinoise Huawei lancera enfin sa puce Kirin A2 de 2e génération après quatre ans d’absence. Rappelons que Huawei a lancé la puce Kirin A1 en septembre 2019. Cependant, peu de temps après le lancement, la société a commencé à faire face à des interdictions de la part des États-Unis et d’autres pays du monde. Cela a ralenti le travail de l’entreprise et la puce Kirin a dû suspendre sa progression. Selon le rapport de HC, Huawei dévoilera la puce Kirin A2 au troisième ou quatrième trimestre de cette année. Pour le moment, il n’y a aucune confirmation officielle de Huawei. Ainsi, il est conseillé de traiter ce rapport comme une rumeur.

Il a été rapporté que Huawei teste la puce Kirin A2 depuis un certain temps déjà. Il semble que cette puce soit maintenant prête pour la production d’essai et dispose de capacités de production de masse. Cependant, il est possible que certaines choses changent avant la production de masse. Son calendrier, ses spécifications et d’autres paramètres pourraient changer. Ainsi, la rumeur ne donne aucun aperçu de la date de lancement. Mais, au moins, nous savons que Huawei lancera bientôt la puce.

Le prédécesseur de Kirin A2, Kirin A1

Le Kirin A1 est sorti en 2019 et il a été utilisé pour la première fois dans le véritable casque Bluetooth sans fil Huawei FreeBuds 3, la Huawei Watch GT 2 et d’autres produits. Quatre ans plus tard, cette puce aura désormais un successeur. La puce Huawei Kirin A1 est la première puce portable qui prend en charge les écouteurs sans fil, les bandeaux, les tour de cou, les haut-parleurs intelligents, les lunettes intelligentes et les montres intelligentes. Sa consommation d’énergie est très faible, grâce à sa technologie de transmission à double canal. Il adopte également la technologie unique de codec Bluetooth ultra-haute définition BT-UHD, et la bande passante de transmission limite peut atteindre jusqu’à 6,5 Mbps. Cela améliore considérablement la vitesse de transmission, qui est de 2,8 fois la vitesse de transmission de la norme Bluetooth (2,1 Mbps). Gardez un œil sur nous en attendant une confirmation officielle de Huawei.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine