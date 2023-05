Comment trouver la Set List de votre artiste préféré sur Apple Music; voir les dates de tournée et obtenir des billets

Apple Music a lancé aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité intéressante qui permet de suivre facilement les tournées de vos artistes préférés, de savoir exactement quelles chansons ils jouent et même d’avoir la possibilité d’acheter des billets de concert. Suivez la procédure pour trouver les listes de jeux de musique Apple et quels artistes sont présentés.

Apple Music a été mis à jour avec la nouvelle fonctionnalité Set Lists aujourd’hui avec six artistes majeurs présentés pour commencer. En plus de pouvoir jouer et enregistrer la liste des artistes en tournée populaires, vous pouvez voir leurs spectacles à venir et même obtenir des options pour acheter des billets.

Voici comment Apple décrit les Set Lists :

Déterrer des setlists a toujours été au cœur du fandom musical, que vous vous prépariez pour un spectacle à venir et que vous vouliez mémoriser toutes les bonnes paroles ou que vous vous souveniez d’un concert qui signifiait quelque chose de spécial pour vous. Ici, dans notre nouvel espace Set Lists, nous nous efforçons de rendre cette expérience plus transparente en mettant en lumière une sélection de grandes tournées en cours et en partageant la set list du spectacle. Pendant que vous êtes ici, vous pouvez également parcourir les concerts à venir dans une nouvelle fonctionnalité alimentée par Shazam, explorer les catalogues des artistes et, dans certains cas, lire sur les productions. C’est plus amusant que jamais d’être fan.

Comment utiliser les listes de jeux Apple Music

Ouvrez Apple Music et choisissez l’onglet Parcourir en bas Appuyez sur Set Lists en haut (vous pouvez également utiliser l’onglet de recherche pour le trouver) Faites défiler les artistes de la Set List en vedette, appuyez sur l’un d’entre eux pour jouer (ou enregistrez la liste de lecture) Vous pouvez également choisir Parcourir les spectacles à venir pour voir où ils joueront ensuite et rechercher le bouton Obtenir des billets lorsqu’il est disponible.

Quelles sont les Set Lists disponibles ?

Voici les six artistes présentés au lancement et d’autres à venir :

Certaines Set Lists qui peuvent être trouvées via la recherche mais qui ne s’affichent pas encore sur la page en vedette de la Set List d’Apple Music incluent :

Avez-vous remarqué d’autres Set Lists masquées ? Partagez sur nos réseaux sociaux !

Parallèlement aux nouvelles Set Lists, 40 nouveaux guides Apple Maps sont arrivés aujourd’hui, organisés par les éditeurs Apple Music. Les nouvelles ressources couvrent les « meilleurs lieux pour découvrir la musique live dans certains des principaux centres culturels du monde ».

Lisez plus de tutoriels Netcost-security.fr :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :