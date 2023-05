La NOAA coopère sur un immense laboratoire sous-marin qui devrait être achevé d’ici 2026

Pourquoi c’est important : De nombreux laboratoires marins ont permis aux plongeurs et aux scientifiques de vivre à des dizaines de pieds sous l’eau pendant des jours ou des semaines à la fois. Le dernier projet en date, une collaboration entre la NOAA et le Proteus Ocean Group, porte le concept à une échelle sans précédent dans ce que certains appellent la Station spatiale internationale de l’océan.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis et le Proteus Ocean Group (POG) ont récemment convenu de coopérer pour utiliser le gigantesque laboratoire sous-marin prévu par le POG. POG a l’intention d’installer le laboratoire en 2026.

Situé au large des côtes de l’île caribéenne de Curaçao, le laboratoire Proteus pourrait couvrir 2 500 pieds carrés, soit plus de cinq fois la taille du laboratoire Aquarius dans les Florida Keys, qui est actuellement le seul laboratoire marin sous-marin au monde. À tout moment, environ deux douzaines d’aquanautes peuvent utiliser Proteus pour l’observation marine 24 heures sur 24, vivant à 60 pieds sous la surface pendant de longues périodes. Il comprendra des logements, des laboratoires, des jardins de production alimentaire et un studio de production vidéo entièrement équipé pour la diffusion en direct.

Installation polyvalente, Proteus sera ouverte aux organisations gouvernementales, au secteur privé et aux institutions universitaires. L’accord permettra à la NOAA et au POG de mener des expéditions conjointes, en partageant du personnel, des données, des installations et de la technologie. POG prévoit également de travailler avec des écoles, notamment l’Université du Nord-Est et des écoles de Curaçao. Selon POG, le laboratoire permettra des découvertes liées aux super coraux, aux médicaments et au climat.

Comme certains anciens laboratoires marins, Proteus permettra la plongée à saturation, permettant aux aquanautes de nager pendant des périodes illimitées sans avoir besoin de décompression après chaque plongée. Le laboratoire gère cela en maintenant une pression interne égale à celle du milieu environnant.

En règle générale, plonger à 60 pieds sous le niveau de la mer ou utiliser une installation sous pression limiterait les excursions à environ une heure avant de nécessiter une décompression pour éviter les virages. En vivant et en plongeant sous la même pression pendant toute la durée de leur séjour, les chercheurs n’ont besoin de décompresser que pendant une seule période de 24 heures en quittant Proteus. Construire le laboratoire à plus de 60 pieds de profondeur nécessiterait un gaz spécialisé au lieu de l’air normal pour respirer.

Le fondateur de Proteus, Fabien Cousteau – explorateur océanique et petit-threads du légendaire océanographe Jacques Cousteau – a eu l’idée du nouveau laboratoire lors d’une mission de 31 jours en 2014 à Aquarius. En 2019, son équipe a choisi Curaçao pour ses récifs coralliens accessibles et sa riche biodiversité. Ils ont annoncé publiquement Proteus l’année suivante, mais la pandémie a quelque peu retardé les plans.

