Vous pouvez obtenir ce téléviseur gratuitement, mais vous devez être prêt à perdre toutes vos données

Les clients pourront avoir la télévision Telly dans leur maison sans dépenser un seul dollar. Cependant, s’ils choisissent de désactiver le suivi des données, l’entreprise déduira immédiatement le coût de l’appareil de leurs cartes de crédit.

La marque s’appelle Telly et a été fondée par Ilya Pozin, déjà connu dans l’actualité tech pour avoir lancé Pluto TV, le modèle est le même. Pluto TV est une plate-forme de télévision en streaming, soutenue par un système de publicité. Telly va plus loin. C’est un téléviseur qu’on donne aux clients sans demander ne serait-ce qu’un dollar : le constructeur vise à rembourser tous ses frais avec la seule publicité. Pour cela Telly a une structure avec deux écrans : un principal qui montre des films, des sports et des programmes, et l’autre plus petit qui ne montre que de la publicité (et rien d’autre). Ce second écran se présente sous la forme d’un Smart Display.

Les deux écrans sont séparés par une barre de son qui abrite les haut-parleurs. Un choix qui parvient effectivement à donner un bon design au produit. L’utilisateur qui se fait envoyer un Telly accepte d’avoir un écran dans la maison qu’il ne peut pas contrôler entièrement, comme l’explique Dallas Lawrence, directeur de la stratégie de l’entreprise : « Lorsque l’écran du théâtre (écran supérieur) n’est pas utilisé, le bloc d’annonces peut prennent vie de manière amusante en connectant les deux. Il y a littéralement des centaines de choses auxquelles nous pensons pour créer l’expérience publicitaire la plus engageante qui soit. »

Le chantage à la collecte de données

Mais Telly demande quelque chose de plus. Outre la possibilité de diffuser des publicités lorsque l’écran est éteint, ce téléviseur dispose également d’un système de suivi des données qui permet de collecter des informations sur le comportement des utilisateurs et de mieux définir quelles et combien de publicités afficher. Le système surveille divers paramètres, à commencer par le contenu affiché sur l’écran principal, les heures de marche et d’arrêt et les horaires.

Une fois la télévision arrivée à la maison, il est possible de choisir de désactiver le suivi des données, mais ce choix a un coût : « Vous avez le droit de refuser de partager vos données de visionnage et d’activité, mais cela indique malheureusement que vous n’aurez plus avoir accès aux services et vous devrez restituer le téléviseur. Si vous vous désabonnez et ne retournez pas le téléviseur à Telly, Telly débitera votre carte de crédit enregistrée d’un montant de 500 $. »

