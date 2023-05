L’UE approuve le rachat de Microsoft/Activision tant que xCloud n’en profite pas injustement

Qu’est-ce qui vient de se passer? Microsoft vient d’obtenir l’approbation de la Commission européenne pour racheter Activision Blizzard King. Cependant, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour convaincre les autorités américaines et britanniques. Cependant, il faut remercier le géant de la technologie de Redmond de s’y être tenu. Jamais de ma vie je n’ai vu plus de frictions dirigées contre deux entreprises qui veulent volontairement fusionner. Mais cette ténacité découle-t-elle de l’engagement envers l’accord ou du désespoir de rattraper Sony dans la guerre des consoles ?

L’Union européenne a approuvé l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars, lui permettant de franchir un autre obstacle dans son très long chemin vers la conclusion de l’accord. La Commission européenne a déclaré qu’elle demanderait à Microsoft d’honorer ses concessions suggérées.

« L’approbation est conditionnée au plein respect des engagements offerts par Microsoft », a déclaré la CE dans son communiqué de presse.

La Commission a déclaré que les compromis de Microsoft « répondaient » aux principales préoccupations de la CE, qui tournaient autour de l’espace de jeu en nuage. Elle estime que la fusion ne nuirait pas à la concurrence des services d’abonnement console ou multi-jeux. Au lieu de cela, il craint que l’accord n’ait un impact significatif sur la croissance et l’innovation sur le marché en plein essor du cloud gaming. Il a également fait valoir que si la firme de Redmond rendait les jeux Activision exclusifs à sa plateforme de streaming (anciennement xCloud), cela « renforcerait » injustement le système d’exploitation Windows.

Les propositions de Microsoft, acceptées aujourd’hui par la Commission européenne, permettraient à Microsoft de fixer les modalités de ce marché pour les 10 prochaines années. [3/5] – Autorité de la concurrence et des marchés (@CMAgovUK) 15 mai 2023

Pour apaiser les craintes de la CE, Microsoft a accepté d’autoriser les consommateurs des États européens à diffuser les titres Activision actuels et futurs sur n’importe quelle plate-forme de jeu en nuage de leur choix pendant les 10 prochaines années. Il accorde également la même allocation de 10 ans aux fournisseurs de jeux en streaming. Ainsi, pendant au moins la prochaine décennie, Redmond doit autoriser d’autres plates-formes, comme GeForce Now et le PSN Now désormais intégré de Sony, à diffuser des titres Activision et Blizzard, au moins en Europe.

C’est l’une des raisons pour lesquelles le groupe indépendant de la CMA a rejeté les propositions de Microsoft et empêché cet accord. Bien que nous reconnaissions et respections que la Commission européenne ait le droit d’adopter un point de vue différent, la CMA maintient sa décision. [5/5] – Autorité de la concurrence et des marchés (@CMAgovUK) 15 mai 2023

Microsoft est satisfait de la décision de la CE, mais le combat n’est toujours pas résolu. L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) est parvenue aux mêmes conclusions que la CE concernant la manière dont la fusion nuirait au cloud gaming. Cependant, dans un lundi en cinq parties tweeter, la CMA a déclaré que les concessions de Redmond ne répondaient pas à ses préoccupations. En tant que tel, le blocage de l’accord par la CMA demeure.

« La CMA a conclu que le cloud gaming doit continuer d’être un marché libre et concurrentiel pour stimuler l’innovation et le choix dans ce secteur en évolution rapide. Les propositions de Microsoft, acceptées aujourd’hui par la Commission européenne, permettraient à Microsoft de définir les termes et conditions de ce marché pour les 10 prochaines années… C’est l’une des raisons pour lesquelles le panel indépendant de la CMA a rejeté les propositions de Microsoft et empêché cet accord.Bien que nous reconnaissions et respections que la Commission européenne ait le droit d’adopter un point de vue différent, la CMA maintient sa décision. «

De l’autre côté de l’étang, la Federal Trade Commission américaine a déposé une plainte pour bloquer la fusion en décembre dernier. Les conclusions de la FTC étaient légèrement plus larges que celles de la CMA et de la CE, affirmant que l’accord nuirait à la concurrence sur les marchés des services de streaming, de console et d’abonnement.

Naviguer à travers les blocages de la CMA et de la FTC pourrait prendre plusieurs mois. Le procès de la FTC ne commence qu’au début du mois d’août. L’AMC n’a émis ses réserves que le mois dernier, alors ça ne fait que commencer. Il est difficile de dire si l’approbation de la CE aura du poids auprès des régulateurs américains. Il pourrait y avoir encore plus de concessions, d’autant plus que la CMA a clairement indiqué que les compromis de Microsoft sont insuffisants.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :