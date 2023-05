La disponibilité d’Apple Reality Pro dépend de fournisseurs exclusifs pour la plupart des pièces

Un rapport publié vendredi a suggéré que la disponibilité initiale d’Apple Reality Pro serait probablement très limitée, car la société Cupertino « prévoit certains problèmes de production » avec son prochain casque AR / VR.

Un nouveau rapport de Ming-Chi Actu fournit une explication partielle probable à cela : Apple dépendrait d’un seul fournisseur pour la plupart des composants clés…

Disponibilité d’Apple Reality Pro

Le casque combiné réalité augmentée/réalité virtuelle d’Apple devrait être annoncé à la WWDC le mois prochain. On pense qu’il porte la marque Reality Pro.

Cependant, alors que le prochain casque sera dévoilé et démontré en juin, la production de masse ne devrait pas commencer avant décembre. Un rapport publié vendredi a suggéré qu’Apple s’attend à ce que la production soit quelque peu gênante.

Alors que le casque est toujours sur la bonne voie pour faire ses débuts à la WWDC, le rapport d’aujourd’hui souligne qu’il ne sera pas disponible « pour la plupart des utilisateurs avant l’automne au plus tôt ». La production de masse ne devrait pas commencer avant décembre, indique le rapport. Même avec la production de masse encore dans des mois, des sources du WSJ affirment que les personnes à l’intérieur d’Apple et de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise s’inquiètent de nouveaux retards […] et l’entreprise anticipe déjà certains problèmes de production.

Presque tous les composants clés n’ont qu’un seul fournisseur

Un nouveau rapport suggère aujourd’hui une raison de s’inquiéter : pour presque tous les composants clés, Apple dépend d’un seul fournisseur pour chacun. Actu les a nommés dans un article moyen.

Outre l’assemblage (exclusif à Luxshare-ICT), l’écran micro OLED (exclusif à Sony), les processeurs doubles (exclusifs à TSMC), le boîtier (Everwin Precision comme fournisseur principal), les 12 modules de caméra (exclusifs à Cowell) et les alimentation (exclusive à Goretek) sont les 5 coûts matériels les plus chers pour ce nouvel appareil.

Apple aime généralement avoir plusieurs fournisseurs pour autant de composants que possible. Cela permet à l’entreprise de négocier le meilleur prix possible et de faire face à d’éventuelles difficultés de production en basculant les commandes entre les fournisseurs. Avec une technologie de pointe, cependant, l’entreprise est souvent laissée dépendante d’un seul fournisseur pendant un certain temps.

Cela reste vrai pour les puces des séries A et M, et la plupart des écrans d’iPhone sont initialement fabriqués exclusivement par Samsung Display avant que d’autres sociétés ne rattrapent leur retard.

Pour Reality Pro, il semble donc qu’Apple n’aura initialement qu’un seul fournisseur pour :

Assemblée

Afficher

Processeurs

Modules de caméra

Source de courant

En effet, la seule pièce dont on dit qu’elle a plus d’un fournisseur est le carter.

