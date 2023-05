Pourquoi n’y a-t-il jamais de mamans dans les jeux vidéo ?

Elles sont rarement protagonistes, et les quelques mères qui existent restent enfermées dans une zone de confort représentative qui nuit aux jeux vidéo, à ceux qui les développent et à ceux qui y jouent.

Joel, Kratos, Ryan : le monde du jeu vidéo regorge de papas. Cependant, il n’en va pas de même pour les mères. Et pas parce qu’ils ne sont pas présents. Pensez à Mama de Death Stranding ou à Joyce Price de Life is Strange. Des femmes de grand impact, qui restent cependant des éléments de contour dans les événements racontés, contrairement aux noms mentionnés au début. Des figures qui, aussi puissantes soient-elles, ne sortent pas de la représentation classique de la mère prête à se sacrifier pour permettre l’autodétermination du fils ou de la fille. Un rôle parfaitement résumé – et simplifié – par la mère présente dans chaque chapitre de Pokémon. Autrement dit, il y a très peu de mères héroïnes. A part un personnage pionnier comme Samus de Metroid, il est vraiment difficile de trouver des figures maternelles comme protagonistes, contrairement aux paternelles. Cette disparité fait parler d’elle depuis un moment, même en Italie.

DIEU DE LA GUERRE RAGNAROK | Freya est une mère, tout comme Elena d’Uncharted, mais les deux soutiennent les protagonistes

Les raisons peuvent être liées au public de référence et à la faible composante féminine au sein des studios de développement, notamment aux postes de premier plan. Preuve que ce qui est représenté dans les médias – y compris les jeux vidéo – reflète la culture et la société qui les produit. Dans le cas du secteur du jeu vidéo, malgré le faible écart entre les audiences masculines et féminines (1,7 milliard contre 1,39 milliard), la perception est que les jeux vidéo restent des « choses d’hommes ». Pour cette raison, les grosses productions visent des protagonistes auxquels la cible de référence peut facilement s’identifier. Cela explique le passage du héros irrévérencieux et enjoué du début des années 2000, en phase avec les goûts des ados, au père tourmenté et mûr, prêt à rencontrer les millenials désormais adultes.

Les mamans jouent-elles aux jeux vidéo ?

Plusieurs études publiées en 2020 démontrent l’augmentation des mères gameuses. Selon un rapport d’Activision Blizzard, les deux tiers des mères interrogées jouent aux jeux vidéo. Cependant, seulement 48% d’entre eux se considèrent comme de vrais joueurs. Le rapport couvre toutes les plates-formes de jeu et les genres de jeu, y compris les MMO, l’action, les jeux mobiles, etc. Ce n’est pas une tendance récente. Voici ce qui ressortait d’une étude publiée en 2013 par l’ESA (Entertainment Software Association) en référence aux mères gameuses aux États-Unis :

30 % des mères joueuses avec des enfants âgés de 5 à 12 ans déclarent que les jeux vidéo les aident à communiquer avec leurs enfants

56 % des mères joueuses déclarent que le jeu est une activité familiale dans laquelle tout le monde peut s’impliquer

Pourtant, dix ans plus tard, la perception commune est que les jeux vidéo doivent exclusivement satisfaire le public masculin. Ce n’est pas secondaire que les récentes protagonistes féminines – les nouvelles Lara Croft, Aloy, Senua – soient des jeunes femmes. Ensuite, il y a les exceptions (Selene de Returnal par exemple), qui pourtant, en tant que telles, sont rares. Certes, les héroïnes évoquées ici représentent de belles avancées en termes de représentations, mais en même temps elles démontrent à quel point le regard masculin influence la création de personnages hors des standards auxquels nous étions habitués jusqu’ici.

Les mamans développent-elles des jeux vidéo ?

Peu de femmes représentées indique qu’il y a peu de femmes pour leur dire. Selon le dernier rapport IIDEA, l’association professionnelle italienne, la part féminine dans les études de développement en Italie est égale à 24%, légèrement supérieure à la moyenne européenne. Un nombre qui est destiné à croître selon la vice-présidente d’IIDEA, Luisa Bixio. Malgré l’optimisme pour l’avenir, ce sont pourtant de petits nombres, qui ne nous disent pas le nombre réel de mères, mais qui témoignent de la prédominance de la culture masculine au sein des équipes de développement. Il est certainement plus facile de trouver un concepteur de jeux comme Cory Barlog, qui pour le révolutionnaire God of War de 2018 s’est inspiré de sa première expérience en tant que père, mais pas l’inverse.

Tout cela explique pourquoi il n’y a rien à célébrer aujourd’hui. Ce ne sont pas seulement les vraies mamans qui nous perdent, mais toutes les passionnées, car le mal est de se retrouver face à des œuvres qui, bien que méritantes, restent dans une zone de confort représentative, ce qui risque d’aplatir la réalité bigarrée et hétérogène, et donc aussi notre imaginaire.

