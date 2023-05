WSJ : Le casque Reality Pro d’Apple arrive toujours à la WWDC, mais Apple « anticipe les problèmes de production »

Avant le coup d’envoi de la WWDC dans moins d’un mois, le Wall Street Journal publie aujourd’hui un nouveau rapport corroborant de nombreux détails sur le casque « Reality Pro » d’Apple. Citant des « personnes familières avec le sujet », le rapport fait écho au fait que le casque AR / VR comportera une conception de style masque de ski, une batterie externe, etc.

De nombreux détails rapportés aujourd’hui par le Wall Street Journal ont déjà été rapportés par d’autres sources, notamment Bloomberg, The Information et Ming-Chi Actu. L’histoire d’aujourd’hui fournit un autre niveau de corroboration alors que nous attendons l’annonce officielle d’Apple Reality Pro à la WWDC le 5 juin.

Le rapport rappelle que le casque d’Apple utilisera une approche de réalité mixte, permettant aux utilisateurs de « faire l’expérience de leurs mondes virtuels à travers l’écran des lunettes » tout en voyant simultanément le « monde physique qui les entoure grâce à des caméras tournées vers l’extérieur ».

Alors que le casque est toujours sur la bonne voie pour faire ses débuts à la WWDC, le rapport d’aujourd’hui souligne qu’il ne sera pas disponible « pour la plupart des utilisateurs avant l’automne au plus tôt ». La production de masse ne devrait pas commencer avant décembre, indique le rapport. En attendant, Apple a « passé des mois à préparer des présentations avec une version de démonstration de l’appareil » pour la WWDC en juin.

Même avec la production de masse encore dans des mois, des sources du WSJ affirment que les personnes à l’intérieur d’Apple et de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise s’inquiètent de nouveaux retards.

Certains employés et fournisseurs d’Apple se sont demandé si le déploiement pouvait être retardé étant donné les défis liés à l’intégration du casque avec un nouveau logiciel, sa production et le marché plus large, ont déclaré des personnes familières avec le développement du produit. Apple pourrait encore apporter des modifications à sa chronologie.

L’introduction provisoire du casque sur le marché, avec des obstacles connus, contraste avec le chemin habituel d’Apple où les produits sont introduits dans le monde comme entièrement formés. Le prix prévu de 3 000 $ est hors de portée pour de nombreux consommateurs, et la société anticipe déjà certains problèmes de production.