Microsoft veut toujours apporter Quick Resume à Windows

Tourné vers l’avenir : Quick Resume reste l’un des avantages les plus significatifs de la Xbox par rapport aux jeux sur PC. Microsoft avait précédemment exprimé le souhait d’apporter la fonctionnalité sur PC, mais sans succès jusqu’à présent. Des déclarations récentes lors du lancement de l’Asus ROG Ally suggèrent que la société n’a pas abandonné et que les ordinateurs de poche de jeu sur PC la poussent à améliorer Windows.

Roanne Sones, responsable des appareils Xbox de Microsoft, a réitéré la détermination de l’entreprise à introduire des fonctionnalités telles que la reprise rapide dans les jeux sur PC lors d’un événement célébrant le dévoilement complet de l’Asus ROG Ally – l’ordinateur de poche basé sur Windows sera expédié le 13 juin pour 700 $. Microsoft a précédemment expliqué pourquoi la mise en œuvre de Quick Resume sur PC est beaucoup plus compliquée que sur Xbox.

Les consoles Xbox, PlayStation et Nintendo modernes permettent aux utilisateurs de suspendre les jeux tout en laissant l’appareil en mode veille ou d’effectuer d’autres tâches sur le système avant de reprendre instantanément le jeu sans impact significatif sur les performances. La fonctionnalité réduit considérablement les temps de démarrage. De plus, les consoles Xbox Series peuvent simultanément mettre en pause et basculer rapidement entre plusieurs jeux, ce que le Switch et la PS5 ne peuvent même pas faire.

Bien que Microsoft ait réussi à migrer des fonctionnalités telles que DirectStorage et Auto HDR vers PC, Quick Resume est beaucoup plus délicat. Cependant, l’émergence d’appareils Windows portables comme le ROG Ally donne à l’entreprise l’impulsion nécessaire pour poursuivre ses efforts.

Lors d’un événement Asus (vidéo ci-dessus), Sones a déclaré que les nouveaux appareils portables ont changé la façon dont Microsoft pense à l’expérience utilisateur Windows. Elle mentionne spécifiquement Quick Resume et la perspective d’arrêter un jeu sur un ordinateur de bureau pour le continuer immédiatement sur un ordinateur de poche. Sones a fait des commentaires similaires lors d’un autre panel ROG Ally à la fin du mois dernier.

Dans une interview l’année dernière avec Digital Trends, Jason Ronald, développeur principal de la série Xbox, a expliqué en détail le fonctionnement de Quick Resume et pourquoi l’amener sur PC est si difficile. Il a déclaré que la fonctionnalité silo chaque jeu suspendu dans quelque chose de similaire à une machine virtuelle, puis enregistre l’état de la machine sur le SSD.

Jongler avec des machines virtuelles est relativement facile sur Xbox car Microsoft contrôle entièrement son écosystème logiciel fermé. Cependant, la façon dont Steam et d’autres fournisseurs de jeux PC assemblent leurs logiciels sur Windows embrouillent la façon dont ils peuvent gérer ces jeux. La grande variété de configurations matérielles PC est un autre obstacle que Microsoft n’a pas encore résolu.

La lutte continue de Microsoft pour apporter Quick Resume à Windows fait partie d’une poussée pour améliorer l’expérience utilisateur portable. L’implémentation de Windows permet au ROG Ally d’exécuter une gamme de logiciels plus large que le Steam Deck de Valve, mais il n’a pas été conçu pour les machines portables ou les petits écrans.

Certaines tests de ROG Ally notent à quel point Windows se sent maladroit dans un petit paquet, et Sones note que Microsoft est conscient du problème – alors soyez assuré que les développeurs y travaillent. Un autre signe prometteur est un projet de hackathon de l’année dernière dans lequel les employés de Microsoft ont testé une interface utilisateur Windows optimisée pour les portables qui accélérerait le lancement des jeux.

Que ces fonctionnalités apparaissent ou non, il est clair que Microsoft souhaite que les ordinateurs de poche de jeu sur PC l’aident à faire du Game Pass en déplacement une réalité.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :