Comment utiliser ChatGPT-4 gratuitement

ChatGPT-4 d’OpenAI est un modèle de langage avancé qui a attiré l’attention des créateurs de contenu et des chercheurs. Cependant, l’accès à cette technologie de pointe peut être coûteux, c’est pourquoi de nombreux utilisateurs recherchent des moyens de l’utiliser gratuitement. Dans cet article, nous allons explorer diverses plates-formes et méthodes qui vous permettent d’utiliser ChatGPT 4 sans vous ruiner. Alors, plongeons et découvrons comment vous pouvez exploiter la puissance de GPT-4 gratuitement.

1. Poe.com : Interagissez avec les chatbots GPT-4

Accéder à GPT-4 via Poe

Poe est une plate-forme de chatbot d’IA qui permet aux utilisateurs d’interagir avec divers robots alimentés par de grands modèles de langage, notamment ChatGPT et GPT-4 d’OpenAI. Pour utiliser GPT-4 via Poe, suivez ces étapes simples :

Visitez le site Web de Poe à https://poe.com/.

Entrez votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone et terminez le processus de vérification.

Cliquez sur l’option « GPT-4 » dans la barre latérale gauche.

Tapez un message et profitez de votre interaction avec GPT-4.

Gardez à l’esprit que Poe limite actuellement les utilisateurs à une requête GPT-4 gratuite par jour.

2. Microsoft Bing : chat IA propulsé par GPT-4

Utilisation de GPT-4 sur Bing

Microsoft Bing est une autre plate-forme qui a intégré ChatGPT-4 dans son chatbot AI. Pour utiliser GPT-4 gratuitement sur Bing, procédez comme suit :

Si vous utilisez Microsoft Edge, visitez le site officiel de Bing.

Cliquez sur l’option « Chat » dans le coin supérieur gauche de la page.

Si vous utilisez un autre navigateur, installez l’extension Bing Chat pour accéder à Bing Chat via votre navigateur.

Téléchargez l’extension, visitez le site Web de Bing et commencez à utiliser ChatGPT-4 propulsé par Bing.

3. Visage étreignant : accès Open Source ChaGPT-4

Utiliser ChatGPT 4 gratuitement sur Hugging Face

Yuvraj Sharma, un développeur, a créé un bot ChatGPT 4 gratuit sur HuggingFace, qui est livré avec une fonctionnalité unique. Les utilisateurs n’ont pas besoin d’entrer leur propre clé API OpenAI car HuggingFace fournit un accès API GPT-4 à sa communauté pour explorer le modèle.

La limite de jetons de 4096 est impressionnante, même si OpenAI n’a pas encore publié d’options de jetons 8K et 32K. Cependant, le bot offre un support multilingue. Accéder à ChatGPT-4 via Hugging Face est simple :

Notez qu’il peut y avoir une file d’attente, vous devrez donc peut-être attendre quelques secondes ou plus pour votre réponse.

4. Ora.sh : utilisation illimitée de ChatGPT-4

Accéder à ChatGPT 4 sur Ora.sh

Ora.sh est une plate-forme en ligne qui vous permet de créer des applications LLM à l’aide d’une interface de chat pratique qui peut être partagée. En prime, il permet désormais aux utilisateurs d’accéder gratuitement au modèle ChatGPT 4. Cependant, en raison de la forte demande pour cette fonctionnalité, le développeur a limité l’utilisation à 5 messages par jour et demande aux utilisateurs de créer un compte. Pour utiliser GPT-4 sur Ora.sh, procédez comme suit :

Visitez Ora.sh à https://ora.sh/openai/gpt4.

Créez un compte et connectez-vous en utilisant votre adresse e-mail.

Une fois connecté, vous pouvez commencer à utiliser le modèle ChatGPT-4 sans aucune limitation ni frais.

5. Nat.dev : Comparer les modèles d’apprentissage automatique

Explorer ChatGPT-4 sur Nat.dev

Nat Friedman, qui était l’ancien PDG de GitHub, a créé un outil utile qui peut comparer différents modèles LLM fournis par les sociétés d’IA dans le monde. Avec cet outil, vous pouvez comparer ChatGPT-4 à d’autres modèles ou simplement explorer le modèle GPT-4.

Bien qu’il ait été gratuit au début, en raison d’une forte demande pour l’outil, les utilisateurs doivent désormais ajouter 5 $ à leurs comptes, ce qui est nettement inférieur au prix d’un abonnement ChatGPT Plus, qui coûte 20 $. Pour accéder à ChatGPT-4 sur Nat.dev, procédez comme suit :

Visitez https://nat.dev et inscrivez-vous pour un compte gratuit.

Connectez-vous et sous l’option « Modèle », sélectionnez « GPT-4 ».

Personnalisez les paramètres tels que la durée et la température maximales, ou laissez-les à leurs valeurs par défaut.

Commencez à utiliser ChatGPT-4 pour poser des questions et recevoir des réponses immédiates.

N’oubliez pas que Nat.dev limite les utilisateurs à dix requêtes par jour.

6. AI Dungeon : Expérience ChaGPT-4 interactive

S’engager avec ChatGPT-4 dans AI Dungeon

AI Dungeon est une plate-forme en ligne qui utilise ChatGPT pour créer du contenu et permet aux utilisateurs d’interagir avec l’IA dans un environnement de monde ouvert. Pour utiliser ChatGPT-4 sur AI Dungeon, visitez le site officiel à https://play.aidungeon.io/main/home.

7. ChatGPT 3 : alternative gratuite à ChatGPT-4

Si vous ne parvenez pas à accéder gratuitement à GPT-4, envisagez d’utiliser ChatGPT 3 d’OpenAI, qui est disponible gratuitement via la version de base de ChatGPT. Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte sur OpenAI et de commencer à utiliser la version gratuite avec GPT-3.

8. Alternatives open source à ChatGPT-4

Pour ceux qui recherchent des alternatives open source à ChatGPT-4, envisagez les options suivantes :

Quaeris : recherchez vos données d’entreprise comme Google et générez des tableaux de bord personnalisés.

Kama : Une technologie de compréhension du langage naturel qui aide à déduire des significations complexes derrière des mots dactylographiés et parlés.

BLOOM : Un grand modèle de langage qui produit des textes cohérents dans plusieurs langages de programmation et fournit des performances de type humain.

Bard : un chatbot IA développé par Google qui génère des informations et des données à partir d’Internet pour créer un contenu précis et de haute qualité.

Utilisation de ChatGPT-4 pour l’éducation et la recherche

ChatGPT-4 est prometteur en fournissant des performances de niveau humain à des fins éducatives et de recherche, en aidant les étudiants à rédiger de meilleurs essais, rapports et documents de recherche. Il peut également analyser et corriger des phrases, garantissant que le contenu est grammaticalement parfait.

Équilibrer les coûts et les avantages de l’accès ChatGPT-4

Lorsque l’on considère le coût des jetons d’API ChatGPT Plus (20 $/mois) ou ChatGPT-4, il est essentiel d’évaluer les fonctionnalités et les capacités du modèle de langage pour s’assurer que les résultats justifient le prix. GPT-4 offre des résultats de haute qualité avec des réponses précises et pertinentes dans les domaines académiques et professionnels, ce qui en vaut la peine pour une utilisation quotidienne.

Conclusion

Bien que ChatGPT-4 ne soit pas entièrement gratuit, il existe plusieurs méthodes et plates-formes qui vous permettent d’accéder à ses puissantes fonctionnalités sans encourir de coûts substantiels. En explorant les options décrites dans cet article, vous pouvez exploiter le potentiel de GPT-4 et révolutionner vos efforts de création de contenu, d’éducation et de recherche.

