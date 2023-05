Il y a un livre ouvert sur Mars : le rocher spectaculaire photographié par le rover Curiosity

Le rover Curiosity a photographié un petit rocher sur Mars qui ressemble à un livre ouvert « fossilisé », avec des pages au vent. Voici comment il s’est formé.

Crédit : NASA/JPL–Caltech/MSSS

Le rover Curiosity de la NASA a pris une autre image merveilleuse au sol de Mars : cette fois, il s’agissait d’un petit rocher avec un aspect décidément curieux et inhabituel, puisqu’il ressemble à un livre ouvert. La photographie, partagée par l’agence aérospatiale américaine, a été prise le 15 avril 2023, ce qui correspond exactement au 3 800e jour martien (ou sol) depuis que le rover de la taille d’une voiture a atterri dans le cratère Gale, qu’il explore au loin. depuis le 6 août 2012. Un sol sur la planète rouge dure exactement 24 heures 39 minutes et environ 35 secondes, contre 24 heures le jour de la Terre.

Le petit rocher semble vraiment montrer les pages d’un livre « fossilisé » dans le vent, mais évidemment c’est un élément tout à fait naturel. Comme l’explique la NASA dans un communiqué de presse, la forme inhabituelle de nombreuses roches martiennes est liée au fait que dans le passé il y avait de l’eau en abondance à la surface de la planète rouge. Le fluide, traversant les roches, a entraîné des minéraux durs et mous qui se sont accumulés au fond des lacs et des canaux. Une fois l’eau disparue, les parties sableuses de ces gisements ont été érodées et façonnées par le vent pendant des milliards d’années, laissant émerger le cœur intact des minéraux les plus durs.

Crédit : NASA/JPL–Caltech/MSSS

Souvent, ce qui ressort de ce très long processus, ce sont des roches à la forme curieuse et suggestive, qui rappellent souvent des objets, des animaux, des plantes et d’autres éléments terrestres. Le 24 février 2022, par exemple, Curiosity a capturé ce qui semble être une petite fleur ou une branche de corail. Comment le livre ouvert a été photographié à l’aide de la caméra Mars Hand Lens Imager (MAHLI), installée sur le bras robotique du rover. Il est utilisé pour capturer les détails microscopiques des roches. Ce n’est pas un hasard si la fleur a un diamètre inférieur à 2 centimètres, alors que le livre ouvert ne mesure que 2,5 centimètres. «Curiosity a déjà découvert un assortiment diversifié de petites structures similaires qui se sont formées lorsque des fluides de minéralisation ont traversé des canaux dans la roche. Les images de telles caractéristiques aident les scientifiques à mieux comprendre l’histoire prolongée de l’eau liquide dans le cratère Gale », a expliqué le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA.

Grâce aux autres caméras de Curiosity, les scientifiques ont capturé des images d’autres roches spectaculaires. Dans le pignon Greenheugh – une plaine située dans le cratère Gale – par exemple, avec la caméra de navigation, il a immortalisé un terrain rocheux qui ressemble à l’épiderme écailleux d’un alligator, pour cette raison il s’appelait « Gator Back ». Toujours avec le même appareil photo, il a capturé les spectaculaires nuages ​​martiens de dioxyde de carbone gelé (glace sèche).

Au même endroit, le 7 mai de l’année dernière, le rover a capturé l’une des structures les plus virales du Web, une fissure carrée dans les rochers qui ressemble à un véritable portail extraterrestre. Grâce à la caméra MAST, il a plutôt capturé des images d’étranges roches pointues émergeant du régolithe martien. Même les images des sondes en orbite autour de la planète rouge offrent des images curieuses et spectaculaires ; parmi les plus incroyables figure un cratère photographié par la caméra HiRISE de la sonde MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), qui ressemble beaucoup au visage d’un ours. Les structures en nid d’abeille détectées à haute altitude, toujours par l’orbiteur MRO, sont également suggestives.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :