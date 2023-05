La mise à jour de mai de Xbox améliore l’intégration de Discord et d’autres nouvelles

L’équipe Xbox continue d’améliorer les capacités de ces consoles chaque mois. Et le mois de mai n’allait pas faire exception. Dans ce cas, dans cette mise à jour, le travail avec Discord et avec l’audio en général a été amélioré. Nous allons voir sur quoi ils ont travaillé et où nous remarquerons ces améliorations.

Améliorations de l’intégration de Discord

Avec la mise à jour de mai, cette intégration est encore meilleure. Désormais, les utilisateurs peuvent envoyer une invitation à nos amis Discord pour rejoindre notre groupe de discussion Xbox depuis la console ou l’application Xbox. On peut donc leur parler pendant qu’ils jouent sans avoir à changer d’application. Pour cela, il vous suffit d’appuyer sur la touche Xbox de la manette, d’aller dans le menu Communication et de sélectionner Inviter des amis. Ensuite, vous devez choisir l’option Inviter des amis Discord et leur envoyer un message avec le lien.

Intercommunication audio pour les applications de streaming

Une autre nouveauté intéressante est le passage audio pour les applications de streaming comme Disney +, Apple TV, Plex, Vudu et autres. Cette fonctionnalité permet au son de ces applications d’être diffusé directement sur le système audio externe en contournant la console, améliorant ainsi la qualité audio et évitant les problèmes de compatibilité potentiels.

Pour activer le relais audio, accédez à Paramètres > Général > Volume et sortie audio > Sortie HDMI > Autoriser le relais audio. Vous devez également vous assurer que vous disposez d’un appareil HDMI compatible et définir le format audio approprié.

Autres fonctionnalités et améliorations

La mise à jour de mai apporte également d’autres fonctionnalités et améliorations pour les utilisateurs Xbox, notamment :

Nouveaux arrière-plans dynamiques : les arrière-plans dynamiques sont des images animées qui s’affichent sur l’écran d’accueil des consoles Xbox Series X|S. Six nouveaux arrière-plans dynamiques inspirés des anciens jeux Xbox sont ajoutés avec la mise à jour de mai.

Améliorations de la reprise rapide : Quick Resume est une fonctionnalité exclusive aux consoles Xbox Series X|S qui vous permet de reprendre rapidement plusieurs jeux là où vous les avez laissés sans avoir à les recharger. La mise à jour de mai améliore la fiabilité et la rapidité de cette fonctionnalité, et ajoute une nouvelle étiquette qui indique quels jeux sont compatibles avec Quick Resume.

Nouvelles options pour les parents : L’application Xbox Family Settings pour Android et iOS permet aux parents de contrôler l’heure et le contenu auxquels leurs enfants accèdent sur Xbox. Avec la mise à jour de mai, une nouvelle option permet aux parents d’approuver individuellement les jeux multijoueurs pour leurs enfants par titre spécifique, directement depuis la console ou depuis l’application.

Améliorations de l’application mobile Xbox : l’application Xbox pour Android et iOS bénéficie également de quelques améliorations, notamment une nouvelle notification qui vous permet de savoir quand vos amis préférés se connectent, des pages de réalisations mises à jour avec des statistiques de jeu comme le temps de jeu, et de meilleures performances et fiabilité.

