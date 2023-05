Un robot ressemblant à un serpent cherchera la vie dans les lunes gelées

Dévoilé par la NASA, il s’appelle EELS et a été conçu pour explorer l’océan caché sous la croûte gelée d’Encedalus.

Le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a dévoilé son nouveau joyau technologique : il s’appelle EELS, acronyme d’Exobiology Extant Life Surveyor, et c’est un robot autopropulsé autonome capable de cartographier, traverser et explorer l’océan caché sous la croûte gelée d’Encedalus , la lune de Saturne, à la recherche de signes de vie. Semblable à un serpent, il peut atteindre des endroits que personne n’a jamais vus auparavant, sans intervention humaine en temps réel.

Cela indique que pendant l’exploration, EELS peut fonctionner de manière autonome. « Il a la capacité d’aller là où aucun autre robot ne peut aller », déclare Matthew Robinson, chef de projet EELS du JPL. Alors que certains sont bons sur un type de terrain particulier ou sur un autre, EELS a été conçu pour être capable de tout. Quand vous allez dans des endroits où vous ne savez pas ce que vous allez trouver, vous voulez envoyer un robot polyvalent, conscient du risque, préparé à l’incertitude et capable de prendre des décisions par lui-même. »

En plus de rechercher la vie extraterrestre sur Encedalus, EELS (ou un dérivé de celui-ci) pourrait un jour explorer des régions de la Lune ou des astéroïdes que d’autres robots ne peuvent pas atteindre, rechercher des grottes et traverser les glaciers de la Terre. Et peut-être sauver des personnes bloquées dans des grottes, ou au moins leur apporter des fournitures jusqu’à ce que davantage d’humains puissent s’y rendre. Pour l’instant, EELS est testé dans des environnements sablonneux, enneigés et glacés, du Mars Yard du JPL, le paysage martien simulé où divers prototypes robotiques de la NASA sont testés, à un « terrain de jeu robotique » créé dans une station de ski entre les montagnes enneigées de Californie du Sud, et même dans une patinoire couverte.

EELS, le robot serpent qui cherche la vie à l’intérieur des lunes gelées

Dans sa forme actuelle, baptisée EELS 1.0, le robot pèse environ 100 kilogrammes, mesure 4 mètres de long et est composé de 10 segments identiques qui tournent, utilisant des fils pour la propulsion, la traction et la préhension. Sa capacité principale consiste à « penser et bouger » par lui-même, donc à fonctionner de manière autonome. « Il pourrait choisir un chemin sûr à travers une grande variété de terrains sur Terre, sur la Lune et bien au-delà, y compris le sable et la glace ondulants, les parois rocheuses, les cratères trop raides pour les rovers, les canaux de lave souterrains et les espaces labyrinthiques dans les glaciers », soulignent les experts du JPL. dehors.

Sur Encedalus, il pourrait descendre dans d’étroites fissures à la surface d’où émergent des geysers censés être directement connectés à l’océan interne, détectant de manière autonome son environnement et calculant les risques. « Si quelque chose tourne mal, le but est que le robot se rétablisse tout seul, sans assistance humaine » précise l’équipe, qui pour pallier le délai de communication entre la Terre et l’espace lointain – il faut au moins 72 minutes pour des commandes qui voyagent à la vitesse de la lumière de la Terre à Encelade – a développé un robot autonome « pour aller audacieusement là où aucun robot n’est allé auparavant », explique Hiro Ono, chercheur principal à EELS.

« Imaginez une voiture qui roule de manière autonome, mais il n’y a pas de dalle d’arrêt, de dalle de signalisation ou même de routes – explique Rohan Thakker, responsable de l’autonomie -. Le robot doit comprendre quelle est la route et essayer de la suivre, en affrontant les dangers et les pentes sans tomber ».

EELS crée une carte 3D de son environnement immédiat à l’aide de quatre paires de caméras stéréoscopiques et de capteurs lidar, qui sont similaires au radar mais utilisent de courtes impulsions laser au lieu d’ondes radio. Avec les données de ces capteurs, les algorithmes de navigation déterminent l’itinéraire le plus sûr à suivre. « L’objectif était de créer une bibliothèque de ‘démarches’, ou de façons dont le robot peut se déplacer en réponse aux défis du terrain, des vents de travers à l’accroupissement », explique l’équipe qui, dans la configuration finale, prévoit d’utiliser 48 actionneurs, de petits moteurs cela donnera de la flexibilité au robot, lui permettant d’assumer plusieurs configurations.

Thakker compare les actionneurs à la direction à 48 roues. « Beaucoup d’entre eux ont un capteur force-couple intégré, qui fonctionne comme une sorte de peau afin qu’EELS puisse sentir la force qu’elle exerce sur le sol. Cela l’aide à se déplacer verticalement dans des couloirs étroits avec des surfaces inégales, tout en se configurant pour pousser contre des murs opposés en même temps, un peu comme le fait un grimpeur.

