Apple perd un responsable des opérations clés en charge de TV+, de l’application TV et des sports

Apple perd un autre cadre supérieur dans son activité Services. Pete Disstad, qui dirige les activités Apple TV + et sportives de l’entreprise, quittera l’entreprise plus tard ce mois-ci. Cela fait suite au départ de Peter Stern, vice-président des services d’Apple, qui a quitté l’entreprise en janvier.

Comme l’a rapporté Bloomberg, Disstad relève directement d’Oliver Schusser, qui dirige la feuille de route du produit et la stratégie globale pour Apple TV+ ainsi que pour Apple Music. Toute l’activité Services d’Apple est supervisée par le dirigeant de longue date Eddy Cue.

Chez Apple, Disstad est responsable du « côté commercial et opérationnel de l’application Apple TV et du service de streaming TV+ », explique le rapport. L’équipe supervisée par Disstad a également négocié les premières incursions d’Apple dans les sports en direct, y compris les accords de la société avec la Major League Baseball et la Major League Soccer.

Disstad a rejoint Apple en 2013 après un passage chez Hulu. Avant de se concentrer sur Apple TV + et les sports, il était vice-président d’Apple « en charge du marketing pour le décodeur Apple TV ».

Dans son rôle actuel, Disstad supervise le côté commercial et opérationnel de l’application Apple TV et du service de streaming TV+, dirigeant l’ambitieuse poussée de l’entreprise vers les émissions de télévision, les films hollywoodiens et les événements sportifs. Sa division a négocié des accords avec la Major League Soccer et la Major League Baseball et a transformé le décodeur Apple TV en une plaque tournante pour le contenu vidéo, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.

Après le départ de Disstad, le dirigeant d’Apple, Jim DeLorenzo, prendra la tête de l’équipe commerciale sportive d’Apple. La société « cherche un remplaçant pour les tâches commerciales de la télévision ». Les équipes de contenu Apple TV + sont toujours dirigées par Jamie Erlict et Zack Van Amburg, qui ont rejoint Apple depuis Sony en 2017.

En plus du départ de Stern en janvier et du départ de Disstad ce mois-ci, Apple a également perdu Mike Abbott en mars. Abbott était responsable de la technologie iCloud d’Apple pour des choses comme iMessage et FaceTime. Cette semaine, GM a annoncé avoir embauché Abbott pour diriger la création de logiciels embarqués pour les véhicules électriques, suite à la décision du constructeur automobile d’abandonner CarPlay.

