MediaTek dévoile Dimensity 9200 Plus, dépassant Snapdragon 8 Gen 2 en tant que SoC phare

Le fabricant de puces taïwanais MediaTek a annoncé une actualisation en milieu d’année de son processeur haut de gamme pour smartphone, le Dimensity 9200. Le nouveau modèle, le Dimensity 9200 Plus, propose des mises à niveau de la vitesse d’horloge du CPU et du GPU. Le gros cœur Cortex-X3 atteint désormais 3,35 GHz, contre 3,05 GHz. Alors que les cœurs moyens Cortex-A715 atteignent désormais 3 GHz, contre 2,85 GHz. Les cœurs Cortex-A510 restent à 1,8 GHz. Le GPU a reçu une augmentation de 17% de la vitesse d’horloge, bien que MediaTek n’ait pas divulgué la vitesse exacte. Le reste du chipset reste le même que le Dimensity 9200 standard.

MediaTek dévoile Dimensity 9200 Plus pour dépasser le Snapdragon 8 Gen 2 avec un CPU et un GPU plus rapides pour les smartphones hautes performances

Le Dimensity 9200 Plus offre un modem basé sur M80 avec prise en charge mmWave 5G, un APU de sixième génération, une prise en charge d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz à des résolutions FHD+, des capacités d’enregistrement 8K, Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 7. Le vivo X90 Pro, est le seul téléphone Dimensity 9200 sur les marchés mondiaux. Il a démontré des performances CPU monocœur et des performances GPU compétitives lors des tests. Mais il était à la traîne dans les scores du processeur multicœur et les tests de résistance du GPU.

Le nouveau chipset devrait offrir une amélioration significative des performances de pointe, bien qu’il ne soit pas clair si les augmentations de la vitesse d’horloge résoudront les faiblesses des scores CPU multicœurs et des tests de résistance GPU. Les premiers téléphones alimentés par le Dimensity 9200 Plus seront disponibles plus tard ce mois-ci. Bien qu’il n’y ait aucun mot sur leur disponibilité.

Le Dimensity 9200 Plus de MediaTek sera en concurrence avec le processeur Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy de Qualcomm. C’est aussi un processeur haut de gamme pour smartphone. Le Snapdragon 8 Gen 2 affiche une vitesse d’horloge maximale de 3,36 GHz. Il n’est que légèrement supérieur au 3,35 GHz du Dimensity 9200 Plus. Cependant, le Snapdragon 8 Gen 2 a été salué pour ses excellentes performances GPU et ses capacités d’IA. Il reste donc à voir si le Dimensity 9200 Plus peut égaler ou dépasser ces fonctionnalités. Néanmoins, le rafraîchissement de milieu d’année est une mise à jour bienvenue pour le Dimensity 9200. Il fournit aux fabricants de smartphones un chipset plus puissant avec lequel travailler et offre potentiellement aux consommateurs de meilleures performances et fonctionnalités dans leur prochain smartphone.

